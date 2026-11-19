A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Regional de Vilhena, informou que foi lavrado o auto de prisão em flagrante contra o homem suspeito de cometer os crimes de tentativa de feminicídio e estupro consumado na zona rural, em uma área limítrofe entre os municípios de Vilhena e Colorado do Oeste.

O suspeito foi apresentado nesta quarta-feira, 18 de novembro, pela Polícia Militar na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, após intensas diligências e buscas ininterruptas realizadas para sua localização e captura.

Conforme os elementos inicialmente apurados pela investigação, o indivíduo submeteu uma mulher à violência sexual, além de agredi-la fisicamente e atentar contra sua vida.

A ação criminosa somente foi interrompida após a intervenção rápida de um familiar da vítima — circunstância que levou o agressor a fugir do local e se esconder em uma área de mata fechada.

A mulher recebeu atendimento médico imediato e, segundo as informações divulgadas pelas autoridades, não corre risco de morte.

Diante das circunstâncias apresentadas e dos elementos informativos colhidos, foi formalizada a prisão em flagrante pelos crimes, em tese, de tentativa de feminicídio e estupro consumado.

O procedimento foi lavrado pela Delegacia de Homicídios de Vilhena, sob a presidência do delegado de polícia Dr. Núbio Lopes de Oliveira.

INTEGRAÇÃO ENTRE AS FORÇAS DE SEGURANÇA

Em nota, a Delegacia Regional de Vilhena destacou e agradeceu o empenho da Polícia Militar — especialmente das guarnições de Colorado do Oeste e Vilhena —, que atuaram de forma incansável desde o registro da ocorrência no dia anterior até a captura do suspeito, ressaltando a importância da integração entre as instituições na resposta rápida a crimes graves.

A Polícia Civil reafirmou ainda seu compromisso com a investigação e a repressão qualificada à criminalidade, sobretudo nos casos de violência contra a mulher.

O investigado permanece preso à disposição da Justiça, e as apurações prosseguirão para o completo esclarecimento dos fatos.