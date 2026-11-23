Um homem identificado como Nilton Cesar Ribeiro Neves, de 53 anos, foi encontrado morto com sinais de extrema violência no quintal de sua residência, localizada na Rua 916, no bairro Alto Alegre, em Vilhena. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada após um conhecido da vítima encontrar o cadáver no imóvel.

Segundo o relato da testemunha aos policiais, ela havia ido até a casa ainda no período da manhã e chamado várias vezes no portão, mas foi embora ao não obter resposta.

Horas depois, ao retornar ao endereço e notar que o portão estava apenas encostado e sem tranca pelo lado de fora, a pessoa desconfiou que algo pudesse ter acontecido e decidiu pular o muro para averiguar.

Após procurar no quarto e não localizar o morador, ela avistou Nilton caído próximo ao muro, em meio a uma grande quantidade de sangue, e correu até um comércio próximo para pedir ajuda e acionar a PM.

No local, os militares isolaram a área e constataram vestígios de luta e crime violento: a porta do quarto da residência apresentava sinais de arrombamento, havia rastros de sangue espalhados pelo terreno — indicando que a vítima pode ter tentado se deslocar antes de cair — e uma faca com manchas aparentes de sangue foi localizada do outro lado do quintal.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) compareceu à cena do crime e realizou os exames periciais. De acordo com o levantamento técnico preliminar, o corpo já apresentava rigidez cadavérica, possuía quatro perfurações provocadas por arma branca e um afundamento na região do crânio.

Um filho da vítima esteve no endereço e realizou o reconhecimento oficial do corpo, que foi liberado à Funerária Vilhena, de plantão, para os trâmites fúnebres.

Os policiais levantaram ainda que câmeras de monitoramento instaladas nas imediações — inclusive na Escola Vilma Vieira — podem ter registrado a movimentação de suspeitos na rua.

As informações e vestígios coletados foram encaminhados à Polícia Civil, que conduzirá as investigações para identificar a autoria e a motivação do assassinato.