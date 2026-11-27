Cacoal, reconhecida como a Capital do Café, volta a ocupar lugar de destaque no cenário da cafeicultura rondoniense. A cidade recebe, nos dias 26 e 27 de novembro, a 3ª Feira Tecnológica Robustas Amazônicos, um dos importantes encontros voltados à valorização, ao desenvolvimento e à modernização da produção cafeeira no estado.

O evento reúne cafeicultores, pesquisadores, especialistas, empresas, agroindústrias, instituições e representantes do poder público, proporcionando um ambiente de troca de conhecimentos, apresentação de novas tecnologias, oportunidades de negócios e reconhecimento da qualidade dos cafés produzidos em Rondônia.

A participação do deputado estadual Cássio Gois reforça o compromisso do mandato com o fortalecimento da agricultura familiar e da cafeicultura. Presente nos estandes e em contato direto com produtores e representantes do setor, o parlamentar destacou a importância de aproximar o poder público de quem trabalha diariamente no campo.

Para Cássio, o desenvolvimento da cafeicultura depende não apenas da valorização do produto, mas também de investimentos que garantam melhores condições de produção, transporte e comercialização.

Legislação, infraestrutura e investimentos para quem produz

Autor de importantes leis e iniciativas voltadas ao fortalecimento da cafeicultura, Cássio Gois tem defendido políticas públicas que ampliem o reconhecimento dos Robustas Amazônicos e criem novas oportunidades para os produtores rondonienses.

Durante o evento, o deputado ressaltou que o trabalho em defesa do campo precisa acontecer de forma contínua, com ações que cheguem diretamente às propriedades rurais.

“Temos trabalhado pela valorização do nosso café também por meio de leis importantes, mas sabemos que o produtor precisa de muito mais. É necessário garantir estradas em boas condições, substituir pontes antigas por galerias, levar máquinas, equipamentos e implementos às associações e oferecer condições para que o agricultor possa produzir e escoar sua produção. Nosso compromisso é continuar investindo no campo, porque sabemos que é de lá que vem uma parte muito importante da força econômica de Rondônia”, destacou Cássio Gois.

O parlamentar também enfatizou que a cafeicultura representa geração de renda, desenvolvimento regional e oportunidades para milhares de famílias, especialmente os pequenos produtores da agricultura familiar.

ConCafé 2026: Rondônia apresenta a qualidade de seus cafés

Outro grande destaque da programação é a 11ª edição do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (ConCafé 2026), que começou nesta quinta-feira (26), com números expressivos: foram registradas 387 inscrições e recebidas 378 amostras para avaliação.

O concurso reconhece os cafeicultores que se destacam pela qualidade dos grãos e da bebida, além de incentivar práticas sustentáveis durante o processo produtivo.

A programação reúne ainda degustações, demonstrações, atividades técnicas e iniciativas voltadas à valorização dos profissionais do café, incluindo os baristas e a preparação de bebidas especiais.

Entre os destaques estão as disputas de qualidade do café, a avaliação das embalagens, o campeonato de barismo Koar e o reconhecimento internacional dos cafés no The Best of Canephora Brazil 2026.

Programação valoriza produtores e projeta Rondônia para novos mercados

No domingo, dia 29, a programação prevê atividades de valorização dos cafés especiais, incluindo o The Best of Canephora Brazil 2026 e o leilão de cafés, conforme a agenda dos organizadores.

A realização da feira em Cacoal também ganha significado especial por acontecer no período em que o município celebra seus 49 anos de emancipação política. Com uma história construída pelo trabalho de pioneiros e agricultores, a cidade mantém na cafeicultura uma de suas principais marcas de identidade e desenvolvimento.

Para Cássio Gois, prestigiar o evento é também reconhecer a história de quem ajudou a construir Cacoal e continua movimentando a economia do município e de todo o estado.

O deputado reafirmou que seguirá trabalhando por políticas públicas, infraestrutura e investimentos que fortaleçam a produção rural, valorizem os agricultores e ampliem o reconhecimento de Rondônia como referência na produção de cafés Robustas Amazônicos.