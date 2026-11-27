Espaço Católico DIVINO AMOR

SOB NOVA DIREÇÃO

Em Cacoal/RO, no último dia 18, as empresárias Claudiceia Ramos e as filhas arquiteta Thatyany Ramos e Amanda Ramos recepcionou o público que prestigiou a reinauguração de seu Espaço Católico DIVINO AMOR, primeira rede de franquias de artigos católicos do Brasil, unindo empreendedorismo e evangelização em uma missão que hoje, alcança mais de 100 unidades em todo o país.

Espaço Católico DIVINO AMOR

CELEBRAÇÃO DE REINAUGURAÇÃO

Padre Marcos foi o celebrante da benção na reinauguração do Espaço Católico DIVINO AMOR, que está sob a direção das empresárias Claudiceia Ramos e das filhas arquiteta Thatyany Ramos e Amanda Ramos desde 17 de junho, marcando não apenas uma nova fa

CASA & DECORAÇÃO

Espaço Living RECEBER na ARQART

A mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, a CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, apoiou e participou da 5ª Edição do ArqArt com o espaço Living RECEBER um ambiente exclusivo assinado por Wender Garcia sócio proprietário da renomada loja. Um living contemporâneo pensado para quem tem mais de 30 anos, aprecia boas obras de arte e valoriza momentos autênticos com os amigos ao redor de bons drinks e conversas. No living RECEBER cada detalhe foi desenhado para transformar a hospitalidade em uma experiência inesquecível

CASA & DECORAÇÃO

5ª Edição da ARQART

A consultora de vendas Syndell Foli da tradicional CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, recebeu a visita da filha Mariana Folli Crivelaro e do esposo Ermerson Bino na 5ª Edição do ArqArt, onde recepcionou o público no moderno e aconchegante espaço Living RECEBER criado pela mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia

TREINAMENTO GWM EM SP

A embaixadora de vendas Kauane Isbrecht da Mega GWM Motors em Cacoal/RO, participou recente em Itupeva/SP, de treinamento dos modelos Haval H7 e do Tank 400 da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado

CAFÉ DA AMAZÔNIA

MATAS DE RONDÔNIA

A produtora PRISCILA PALAGON SURUÍ da aldeia Amaral em Cacoal/RO, conquistou o 2º lugar no concurso Florada Premiada 2026 na categoria Canéfora, com 90,70 pontos. Mais um reconhecimento do trabalho das mulheres PAITER SURUÍ na produção de cafés especiais da Amazônia