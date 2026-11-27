A Justiça Federal acatou parcialmente os pedidos do Ministério Público Federal (MPF) e proibiu a empresa Cargill Agrícola S.A. de expedir ou determinar a expedição de veículos de carga com peso superior aos limites legais.

A sentença, proferida pela Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Vilhena (RO), impõe à empresa o pagamento de R$ 116,6 mil a título de danos materiais e de R$ 100 mil por danos morais coletivos.

A proibição judicial de saída de mercadorias com excesso de peso, que passa a valer a partir da intimação da sentença, abrange inclusive as operações realizadas por transportadores terceirizados contratados, sempre que for demonstrada a responsabilidade da empresa pela expedição. Caso descumpra a determinação, a Cargill estará sujeita a uma multa de R$ 5 mil a cada infração comprovada.

O ajuizamento da ação civil pública pelo MPF foi motivado pela reiteração da conduta ilícita da empresa na rodovia BR-364. O reconhecimento da responsabilidade civil pela Justiça teve como base 32 autuações administrativas aplicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

A decisão destaca que o trânsito de veículos acima dos limites permitidos por lei causa a deterioração prematura da infraestrutura das rodovias, reduzindo a vida útil do pavimento e elevando os custos de manutenção. A prática irregular também compromete a segurança viária e prejudica a concorrência e a regularidade da atividade econômica.

O valor estipulado para reparar os danos materiais foi calculado de forma proporcional às autuações comprovadas do Dnit, dividindo-se entre os custos relativos à deterioração do asfalto, à segurança do tráfego e à concorrência.

A condenação pelo pagamento de danos morais coletivos se fundamenta na multiplicidade das autuações e na gravidade da lesão a interesses da sociedade, abrangendo a segurança dos usuários da via e a preservação do patrimônio público. O montante indenizatório de R$ 100 mil será revertido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD). Ainda cabe recurso contra a decisão.