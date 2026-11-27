A oferta limitada de animais e as escalas de abate, que estiveram na média de sete dias, ditaram o ritmo das negociações.

O mercado pecuário apresentou liquidez moderada nesta quinta-feira (26/11), informa o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Em grande parte das regiões, as cotações permaneceram estáveis, como em Rio Verde (GO), no Rio Grande do Sul, no Pantanal e em Campo Grande (MS).

Já em outras praças, houve altas pontuais na arroba, decorrentes da necessidade dos frigoríficos de preencher as programações de abate.

A Scot Consultoria registrou estabilidade no preço do boi gordo em todas as 33 regiões monitoradas. Nas praças de Araçatuba (SP) e Barretos (SP), referências para o mercado, a cotação seguiu em R$ 395 a arroba para o pagamento em 30 dias. Em São Paulo, também não houve mudanças para o “boi China”, a vaca e a novilha.

Segundo a Scot, no mercado interno, a venda de carne estava devagar, o que limitava o escoamento da produção.