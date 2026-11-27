Nesta quarta-feira (25/11), o presidente da França, Emmanuel Macron, chamou de “dopada” a carne produzida no Brasil , durante reunião com agricultores locais.

A suspensão das exportações brasileiras de produtos de origem animal para a União Europeia, em vigor desde setembro, reacendeu o debate sobre o uso de antimicrobianos na pecuária.

“Os serviços da Comissão Europeia constataram que o que lhes dizíamos [sobre antimicrobianos] era verdade. E a carne dopada, se assim posso dizer, em todo caso a carne do Mercosul, e particularmente a brasileira, que chegava aos nossos portos e, portanto, aos nossos mercados, e que não respeitava nossas regras, acabou sendo proibida”, afirmou Macron.

A União Europeia alega que o Brasil não apresentou garantias sobre o controle do uso de determinados antimicrobianos na produção animal – o que a indústria brasileira contesta. Mas afinal, o que são esses medicamentos e por que eles preocupam as autoridades sanitárias europeias?

O que são antimicrobianos? Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os antimicrobianos – incluindo antibióticos, antivirais, antifúngicos e antiparasitários – são medicamentos utilizados para prevenir e tratar infecções em seres humanos, animais e plantas. Microrganismos que desenvolvem resistência aos antimicrobianos são, às vezes, chamados de “superbactérias”.