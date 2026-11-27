A suspensão das exportações brasileiras de produtos de origem animal para a União Europeia, em vigor desde setembro, reacendeu o debate sobre o uso de antimicrobianos na pecuária.
Nesta quarta-feira (25/11), o presidente da França, Emmanuel Macron, chamou de “dopada” a carne produzida no Brasil, durante reunião com agricultores locais.
“Os serviços da Comissão Europeia constataram que o que lhes dizíamos [sobre antimicrobianos] era verdade. E a carne dopada, se assim posso dizer, em todo caso a carne do Mercosul, e particularmente a brasileira, que chegava aos nossos portos e, portanto, aos nossos mercados, e que não respeitava nossas regras, acabou sendo proibida”, afirmou Macron.
A União Europeia alega que o Brasil não apresentou garantias sobre o controle do uso de determinados antimicrobianos na produção animal – o que a indústria brasileira contesta. Mas afinal, o que são esses medicamentos e por que eles preocupam as autoridades sanitárias europeias?
O que são antimicrobianos?
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os antimicrobianos – incluindo antibióticos, antivirais, antifúngicos e antiparasitários – são medicamentos utilizados para prevenir e tratar infecções em seres humanos, animais e plantas. Microrganismos que desenvolvem resistência aos antimicrobianos são, às vezes, chamados de “superbactérias”.
“Os antimicrobianos são usados com duas finalidades. A primeira é para tratar uma doença nos animais. A segunda é que muitos antimicrobianos são aditivos alimentares para melhorar o desempenho. Alguns são utilizados para diminuir a produção de gases de efeito estufa”, explica o professor Júlio Barcellos, coordenador do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva da Carne (Nespro), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Por que a resistência antimicrobiana preocupa?
O problema surge quando os antimicrobianos são utilizados de forma excessiva ou inadequada. Nesses casos, segundo o Ministério da Agricultura, alguns microrganismos podem desenvolver resistência aos medicamentos, tornando os tratamentos menos eficazes ou até inúteis. Esse fenômeno é conhecido como resistência antimicrobiana e é apontado por organismos internacionais como uma das principais ameaças à saúde pública global.
A preocupação não é apenas sanitária. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), as perdas acumuladas na produção pecuária mundial poderiam atingir US$ 318 bilhões até 2040 em um cenário de avanço da resistência antimicrobiana, valor muito superior aos impactos econômicos estimados para a retirada gradual das substâncias.
O que a União Europeia proibiu?
A UE proíbe a importação de carnes e derivados de animais para consumo humano que receberam antibióticos para promover o crescimento ou aumentar o rendimento, ou produtos que contenham o medicamento na lista de itens reservados para o tratamento de determinadas infecções em humanos. As regras valem para bovinos, ovinos, caprinos, suínos, equinos, aves, animais aquícolas, leite, ovos, coelhos, carne de caça, mel e tripas.
A UE diz que o Brasil não forneceu informações à Comissão Europeia que garantam que o país implementou as medidas necessárias para assegurar o cumprimento, até 3 de setembro de 2026, dos requisitos sobre não uso de antimicrobianos. As regras europeias foram publicadas em 2023. O regulamento que pedia a comprovação do controle é de outubro de 2024.
Como os antimicrobianos são usados na pecuária?
Esses medicamentos devem ser utilizados mediante determinadas orientações. Em abril, o Ministério da Agricultura brasileiro publicou uma portaria que estabelece novas regras para o uso dessas substâncias na produção animal. Entre os antimicrobianos proibidos como aditivos melhoradores de desempenho estão avoparcina, bacitracina, bacitracina de zinco, bacitracina metileno disalicilato e virginiamicina.
“Não é proibido tratar um animal com antibiótico, desde que as propriedades rurais que são habilitadas para a União Europeia registrem isso e respeitem os prazos de carência (intervalo mínimo entre a última aplicação do medicamento e o abate do animal)”, observa Barcellos.
“O que a União Europeia está exigindo é que aquelas habilitadas para exportar para a Europa, no caso dos bovinos, sejam capazes de comprovar todas essas exigências para continuarem sendo fornecedoras”, explica.
Segundo Barcellos, as exigências são cumpridas na prática pelos produtores habilitados a exportar para a União Europeia, mas ainda é necessário aprimorar os mecanismos de comprovação documental exigidos pelo bloco.
Motivação apenas sanitária?
Segundo a CEO da consultoria Agrifatto, Lygia Pimentel, os antibióticos são usados no Brasil em tratamentos específicos, mas não de forma continuada.
“O animal doente precisa ser tratado. O que acontece é que a gente tem que respeitar sempre o período de carência após a aplicação para que esse animal possa ser abatido. O período de carência vai variar do antimicrobiano”, observa.
Na avaliação dela, a medida tem um componente político e pode estar relacionada à pressão de pecuaristas europeus insatisfeitos com o acordo entre Mercosul e União Europeia, em vigor desde o dia 1ª de maio. O Brasil é o maior exportador global de carne bovina do mundo e conta com o maior número de clientes individuais.
“Encontrar resíduo é uma coisa, decidir dessa forma é outra, porque a gente não usa antimicrobiano aqui de forma sistêmica, ou preventiva, habitual, mas sim em forma de tratamento, como cabe em qualquer produção”, explica Lygia.