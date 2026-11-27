O relatório preliminar do Orçamento de 2027, aprovado na quinta-feira (26) pela CMO (Comissão Mista de Orçamento), aponta que a proposta ainda precisará ser alterada para acomodar o reajuste do Bolsa Família concedido pelo governo neste ano.

Segundo o parecer do relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), serão necessários entre R$ 23,6 bilhões e R$ 24,9 bilhões adicionais para pagar os benefícios reajustados e manter o atendimento às 19,8 milhões de famílias previstas na proposta orçamentária.

O projeto foi enviado pelo Executivo ao Congresso em agosto e reservou R$ 155,8 bilhões ao Bolsa Família. O valor não considera o aumento do benefício, que passou a ser pago em outubro.

O parecer registra que o ajuste poderá ser feito por meio de emendas ao Orçamento ou de uma proposta de alteração enviada pelo governo. Até a elaboração do relatório, o Executivo ainda não havia encaminhado a mudança.

A estimativa para o Bolsa Família feita pelo Ministério da Fazenda é menor: R$ 22,7 bilhões, segundo o documento.

A IFI (Instituição Fiscal Independente), ligada ao Senado, estimou em 19 de novembro que os compromissos de campanha poderiam acrescentar R$ 40,1 bilhões em despesas em 2027.

Além do Bolsa Família, a conta inclui projeções para o Desenrola 3.0, a ampliação do Pé-de-Meia no ensino médio, o Pé-de-Meia universitário, medicamentos para obesidade no SUS e o chamado Pix MEI. A instituição ressalva que os custos podem variar conforme a implementação e a forma de registro de algumas medidas.

Efeito do ajuste

A aprovação do relatório preliminar ocorreu após o Congresso concluir a votação do ajuste fiscal proposto pelo governo. O projeto, relatado por Braga no Senado, foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na terça-feira (24).

Entre as medidas aprovadas estão o adiamento de parte dos repasses da Lei Kandir a estados e municípios, a limitação de compensações previdenciárias e a redução adicional de benefícios tributários concedidos a empresas e setores.

Na quarta-feira (25), a CMO também aprovou o relatório de receitas do Orçamento, que elevou em R$ 37,1 bilhões a estimativa de arrecadação bruta para 2027. Após os repasses a estados e municípios, o aumento previsto para a receita líquida da União é de R$ 17,6 bilhões.

A revisão inclui a expectativa de R$ 15,4 bilhões adicionais com a redução de benefícios tributários prevista no ajuste. O parecer também considera aumento da arrecadação com petróleo.

O relatório de Braga registra a reestimativa de R$ 17,6 bilhões em uma reserva financeira, mas esse valor não está destinado especificamente ao Bolsa Família. Além disso, a previsão de mais arrecadação não autoriza, por si só, o aumento de despesas.

Próximos passos

Em entrevista a jornalistas após a votação do relatório preliminar, Braga disse estar esperançoso, mas afirmou que ainda não sabia o que o governo poderia encaminhar ao Congresso.

“Nas últimas 24 horas a gente começa a ver luz no fundo do túnel, mas ainda não temos conhecimento do que será encaminhado ou não será encaminhado”, afirmou.

O relatório preliminar estabelece as regras para a análise das emendas e das despesas por área. A proposta ainda será examinada pelos relatores setoriais e voltará à CMO antes de ser submetida à votação do Congresso.

O ajuste fiscal também teve efeito nas contas de 2026. No relatório de receitas e despesas do quinto bimestre, o governo considerou a autorização para retirar até R$ 10,5 bilhões gastos com o subsídio ao diesel da apuração da meta fiscal deste ano.