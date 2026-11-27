Um dos principais vilões da inflação nos últimos meses, o tomate se manteve com preços em alta nas principais Centrais de Abastecimento (Ceasas) do país.
De acordo com boletim Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), divulgado nesta quinta-feira (26/11) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o preço avançou 23,87% em outubro na comparação com o mês imediatamente anterior.
De acordo com a estatal, a elevação das cotações foi provocada pela menor disponibilidade do alimento no atacado, reflexo do esgotamento das lavouras em ponto ideal de colheita.
Esse cenário, segundo a Conab, foi agravado pelas chuvas e pelas temperaturas mais baixas, que não apenas reduziram o ritmo de colheita, como também retardaram o processo de maturação dos frutos, resultando em menores volumes disponíveis para envio aos mercados.
Alface, mamão e cebola também ficaram mais caros em outubro, impulsionados pelo quadro de clima adverso. No caso da folhosa, a ocorrência de chuvas frequentes nas principais regiões produtoras, especialmente no Sudeste e Sul do país, reduziu o ritmo das colheitas e limitou a disponibilidade do produto. Como consequência, a oferta permaneceu restrita, sustentando o movimento de alta nas cotações.
No que diz respeito ao mamão, os preços subiram na maioria das Ceasas analisadas, mesmo com a queda da demanda, devido à restrição da oferta, tanto da variedade formosa como do papaya. Essa dinâmica valeu tanto para as principais praças produtoras do norte capixaba e do sul baiano, quanto para as regiões do oeste baiano.
As cotações da cebola avançaram em todas as Ceasas acompanhadas pela Conab, com alta na média ponderada de 14,1% no último mês. O encarecimento reflete a menor disponibilidade do produto ao longo do último mês.
A partir da segunda quinzena de outubro, a ocorrência de chuvas em importantes regiões produtoras em Minas Gerais e Goiás prejudicou os trabalhos no campo e paralisou a retirada do produto, refletindo na diminuição dos envios do produto para os mercados que pressionou os preços para cima, uma vez que a safra de inverno paulista já ultrapassou seu pico de colheita.
Produtos mais baratos
Pelo lado das quedas, o destaque ficou com a cenoura, que manteve a trajetória de desvalorização iniciada no segundo semestre. Em outubro, as cotações recuaram 19,21% na média em comparação com setembro.
De acordo com o levantamento da Conab, a redução nos valores é impulsionada pela oferta elevada e diante da perda de qualidade causada pelas chuvas recentes. Segundo o analista de mercado da Conab, Aníbal Fontes, o excesso de precipitações atrasou o plantio da safra de inverno.
“Esse cenário pode deslocar o pico de produção para novembro, gerando nova pressão de baixa sobre cotações que já operam em patamares reduzidos e preocupam os produtores diante dos custos de cultivo”, explica, em comunicado.
A batata também ficou mais barata, registrando diminuição de 2,66%, influenciada pela melhora da oferta nas regiões Sudeste e Nordeste, sendo que na primeira região a perda de qualidade provocada pelas chuvas contribuiu adicionalmente para a desvalorização.
No caso da melancia, a desvalorização de 5,47% na média ponderada ocorre mesmo com o menor envio da fruta pelos produtores goianos, diminuição compensada pela elevação da oferta em outras regiões.
“A tendência é que em novembro, ocorra a produção de frutas com qualidade na Bahia, assim como nas praças paulistas, o que deve garantir o abastecimento e evitar altas bruscas nas cotações, mesmo com a maior demanda nas semanas das festas de fim de ano”, avalia o analista de mercado da Conab, Fernando Portela.