Um dos principais vilões da inflação nos últimos meses, o tomate se manteve com preços em alta nas principais Centrais de Abastecimento (Ceasas) do país.

De acordo com boletim Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), divulgado nesta quinta-feira (26/11) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o preço avançou 23,87% em outubro na comparação com o mês imediatamente anterior.