O Senado enviou ao TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) uma manifestação na qual defende a manutenção do salário e das verbas parlamentares de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mesmo após o senador deixar o Brasil depois de ser derrotado na eleição presidencial, em outubro.

Em contestação apresentada nesta quinta-feira (26), a Advocacia da Casa argumenta que o parlamentar continua exercendo o mandato a distância, com participação em sessões e votações, e que a saída do país não provoca suspensão automática da remuneração.

A manifestação foi apresentada em resposta a três ações populares que questionam a continuidade dos pagamentos ao senador. Os processos pedem desde o corte do subsídio até a suspensão de benefícios, da cota parlamentar e de recursos destinados ao funcionamento do gabinete.Para sustentar a defesa, o Senado anexou registros da Secretaria-Geral da Mesa que apontam a presença de Flávio em todas as sessões deliberativas ordinárias entre 3 e 24 de novembro. Segundo os documentos, ele também participou das 12 votações nominais realizadas no período.

A Casa cita ainda a presença do senador em reuniões da Comissão de Segurança Pública, da qual é presidente, e a assinatura eletrônica de um requerimento legislativo em 11 de novembro.

A defesa afirma ainda que as sessões ocorreram em formato semipresencial, o que permite aos parlamentares registrar presença e votar por meio eletrônico, mesmo sem estar fisicamente no Senado. Por isso, sustenta que não é possível equiparar a permanência no exterior à ausência das atividades legislativas.

Sem limite

A Advocacia do Senado argumenta que o exercício do mandato não se limita à presença física no plenário. Na avaliação do órgão, a Constituição atribui à própria Casa a competência para analisar eventuais faltas e decidir sobre suas consequências.

A manifestação reconhece que o Regimento Interno do Senado determina que o parlamentar comunique ao presidente da Casa quando viajar para fora do país, informando o período da ausência. No entanto, afirma que a regra não prevê uma punição automática para quem deixa de fazer essa comunicação.

O documento ressalva que a falta de aviso pode, eventualmente, ser analisada por outros mecanismos, inclusive pelo Conselho de Ética, mas argumenta que ela não pode ser convertida automaticamente em falta às sessões ou em suspensão do salário.

Ações

As ações populares alegam que Flávio deixou o país sem comunicar formalmente o afastamento e continuou recebendo remuneração e benefícios custeados com recursos públicos.

Uma delas pede a suspensão do subsídio nos dias em que não houvesse registro de presença física.

Outra solicita o congelamento das verbas do gabinete e da cota parlamentar, além da devolução de valores eventualmente pagos.