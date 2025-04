Ao EXTRA, Lúcio Mosquini nega briga e diz que só repassa presidência do MDB a Confúcio Moura em RO

O deputado federal Lúcio Mosquini, presidente estadual do MDB em Rondônia, se manifestou pela primeira vez a respeito de declarações de antigos membros da sigla, que criticam sua postura considerando-a “ambígua”.

Em entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia nesta terça-feira, 29, Mosquini nega haver algum tipo de briga no MDB rondoniense, mas admitiu que “eles querem o partido”.

Neste quesito, o deputado afirmou ao site que só passa o partido para o senador Confúcio Moura.

Na última semana, o deputado foi alvo de críticas do Secretario Geral do MDB, em Rondônia, José Luiz Lenzi, que afirmou que “a continuidade de Mosquini na presidência afeta diretamente a credibilidade do processo de renovação e reorganização interna, essencial para reposicionar o partido no cenário político rondoniense”. Tudo isto devido a que Mosquini se coloca à disposição dos partidos de direita.

“Essa contradição entre discurso e prática tem obstaculizado os esforços pela reestruturação da legenda no estado. A continuidade de Mosquini na presidência, mesmo já tendo se colocado fora do MDB, afeta diretamente a credibilidade do processo de renovação e reorganização interna, essencial para reposicionar o partido no cenário político rondoniense”, diz Lenzi (leia a manifestação AQUI).