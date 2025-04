Deputado Cássio Gois impulsiona Motocross em RO

O motocross em Rondônia vive o seu momento de ascensão, impulsionado pelo apoio do deputado estadual Cássio Gois (PSD), que tem trabalhado ativamente para fortalecer o cenário esportivo no estado, garantindo estrutura e visibilidade a competições como o Campeonato Estadual de Motocross.

No último fim de semana, Cacoal, a Capital do Café, foi palco da abertura do campeonato, organizado pela Liga Independente de Motocross de Rondônia (Limero), no circuito do Bosque.

O evento reuniu mais de 300 pilotos de diversas regiões do estado e até de outros locais, como Mato Grosso e Acre, em um ambiente preparado para oferecer segurança e conforto aos competidores e espectadores. A estrutura contou com arquibancadas cobertas, parque fechado e área de alimentação, garantindo uma experiência completa para o público.

A adrenalina começou no sábado (26), com treinos livres, e se intensificaram no domingo (27), com treinos cronometrados e 13 baterias repletas de disputas acirradas e manobras radicais. O destaque ficou por conta do piloto Hugo Amaral, campeão estadual em 2024 e multicampeão no motocross, que mais uma vez representou Porto Velho com excelência.

“Apoiar eventos como esse é investir no futuro do nosso estado. O motocross não é apenas competição; é uma escola de disciplina, superação e realização de sonhos. Além de movimentar a economia e o turismo, o esporte transforma vidas e abre portas para jovens talentos”, destacou Gois.

O parlamentar ainda ressaltou a importância do esporte como ferramenta de inclusão e geração de oportunidades. “Quando incentivamos nossos atletas e melhoramos a estrutura das competições, estamos construindo um caminho sólido para que Rondônia se consolide no cenário nacional. Com apoio, nossos pilotos podem voar ainda mais alto”, finalizou o parlamentar.

Foram 13 categorias em disputa, incluindo Nacional Pró, Importada MX3, Feminina, Mirim e Junior. Na principal delas, Importada Pró, Hugo Amaral garantiu mais uma vitória, reforçando sua trajetória de sucesso. Os vencedores receberam troféus e premiação em dinheiro, um incentivo para continuarem buscando a excelência. Além da competição, o evento teve um caráter social, com a arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão doados a famílias carentes.

O campeonato terá ainda mais 10 etapas, passando por cidades como Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura e São Miguel do Guaporé, com encerramento em Porto Velho.