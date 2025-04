Ieda Chaves cumpre agenda junto ao DER/RO e Hospital Regional em Extrema

Cumprindo agenda institucional, denominada “Pé na Estrada”, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) esteve no distrito de Extrema, localizado a 300 quilômetros de Porto Velho, na última quinta-feira (24).

Por lá, pôde acompanhar as condições para o trabalho de manutenção por servidores das áreas de infraestrutura e saúde.

Acompanhada pelo diretor do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), João Bosco Rodrigues, a parlamentar ouviu os servidores e conferiu de perto as condições dos maquinários. “Nosso compromisso é garantir mais estrutura e dignidade para quem move a máquina pública e, com isso, melhorar a qualidade de vida da população”, disse.

A demanda deve ser mais intensificada. Após bate-papo com produtores rurais, foi observada a necessidade de investimentos em infraestrutura das estradas rurais. “Eles reclamam, e com razão, de que a falta de manutenção constante tem dificultado o escoamento da produção, principalmente de soja, para o restante do país”, destacou Ieda Chaves.

Aprimoramento da saúde

A programação também contou com uma visita ao Hospital Regional de Extrema (HRE). Ieda Chaves conversou com profissionais da saúde e com Jeane Patrícia, gestora da unidade hospitalar, que é de responsabilidade do governo do Estado.

“Ouvi diversas demandas, que são extremamente necessárias para melhorar o atendimento aos pacientes que já moram em locais com dificuldade de acesso rápido às especialidades médicas. Com isso, fui informada da urgente demanda local, ou seja, a contratação de médicos anestesiologista e ginecologista. Estarei fazendo uma indicação à Sesau para que solucionem essa situação brevemente”, comprometeu-se a deputada.