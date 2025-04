Natalzinho agradece apoio, convida moradores para final da Copa do Trabalhador no CTG e confirma atuação na prefeitura de Vilhena

Na manhã desta terça-feira (29), o desportista Natal Pimeta Jacob, mais conhecido como “Natalzinho”, visitou a redação do Extra de Rondônia para agradecer o apoio dado à Copa do Trabalhador e falar sobre sua atuação na Secretaria Municipal de Esportes (Semes) de Vilhena.

A competição, que não era realizada há seis anos, voltou com força total no Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do Norte (CTG), reunindo 38 equipes nas categorias Feminino e Absoluto 5.0.

“É questão de gratidão. O Extra divulgou tudo com muito comprometimento, e por isso faço questão de agradecer pessoalmente”, disse Natalzinho, que aproveitou para convidar a equipe do jornal e a população para prestigiar a final nesta quinta-feira, 1º de maio, durante a tradicional Festa do Trabalhador no CTG.

As finais acontecerão nos seguintes horários:

8h30 – 5.0: Vaccari/GBIM x ACIV

9h30 – Feminino: Reação x União

10h30 – Livre: Primos/Truck Center x Carrocerias Castilho

11h40 – Premiação com troféus, medalhas e uniformes para os campeões

Natalzinho destacou ainda o apoio da Prefeitura de Vilhena, da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) — da qual é vice-presidente — e dos deputados Rosangela Donadon e Luizinho Goebel, que contribuíram com doações e estrutura. “Vamos distribuir uniformes, premiações em dinheiro, bolas e garantir a participação das equipes na próxima Copa da deputada Rosangela Donadon, que ocorrerá em sete municípios”, anunciou.

Sobre sua atuação na Semes, Natalzinho esclareceu que não assumirá a secretaria, mas atuará como assessor. “Vou somar com o Silmar e a equipe atual. Vamos priorizar os bairros, a zona rural e ações como escolinhas de base e o Interbairros”, explicou, reforçando seu compromisso com o esporte de base e a inclusão social.

Pela FFER, o desportista também adiantou a programação de competições para 2025, incluindo os campeonatos estaduais Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, o feminino Sub-17 e Sub-20, além da Segunda Divisão — que terá a participação obrigatória do Vilhena Esporte Clube (VEC) em setembro — e a Série D, já em andamento.

Natalzinho também agradeceu os parceiros, patrocinadores, equipe de arbitragem e voluntários envolvidos na Copa do Trabalhador. “O esporte é mais que lazer: ele gera empregos, movimenta o comércio e fortalece nossa comunidade”, finalizou.