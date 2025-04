“Nunca deixei meu filho sozinho”: mãe rebate acusações de abandono feitas pelo ex-marido em Vilhena

Na tarde de segunda-feira (28), uma mulher identificada pelas iniciais I.F.S., visitou a redação do Extra de Rondônia para apresentar sua versão sobre uma acusação feita por seu ex-marido, P.R.S., de que ela teria deixado o filho do casal, de apenas 7 anos, sozinho em casa no último sábado (26), em Vilhena.

Segundo a denúncia registrada por P.R.S., ele teria encontrado o garoto sozinho na residência, e como a guarda da criança é da mãe, acionou a Polícia Militar. Na ocasião, o Conselho Tutelar foi chamado e, após avaliação, uma conselheira autorizou que o pai ficasse com o menino até que a mãe fosse localizada (leia mais [AQUI]).

Contudo, I.F.S., afirmou que a versão do ex-marido é falsa e motivada por vingança, pois ela não quer reatar o relacionamento. “Desde que separamos, em dezembro, ele tenta voltar de todas as formas, e como não aceito, passou a me ameaçar”, relatou.

A mulher explicou que eles residem em casas diferentes dentro do mesmo quintal, e que o ex passou a morar na residência ao lado dela há cerca de três semanas, após o fim do aluguel. “Ele não aceitava o fim e começou a invadir minha casa, a controlar onde eu ia. Na sexta-feira, ele chegou a jogar meu celular no telhado e me ameaçou de morte. Os vizinhos ouviram e chamaram a polícia”, relatou.

I.F.S., conta que registrou um boletim de ocorrência de furto pelo desaparecimento do celular e pediu uma medida protetiva no sábado. Ela afirma que o filho dormia com frequência na casa do pai, já que era no mesmo terreno, e que na noite da suposta denúncia, o garoto estava justamente na residência do ex-marido, onde havia uma confraternização com a família dele. “Eu saí por volta das 22h e meu filho estava com ele. Como ele mora ao lado e o M. sempre vai e volta, achei que ele iria dormir lá, como já aconteceu várias vezes”, explicou.

Segundo ela, a alegação de abandono é infundada: “Como ele pode dizer que o menino estava sozinho se ele mesmo estava na casa ao lado, onde o M., estava? Ele só fez isso porque ficou com raiva da medida protetiva e por saber que não quero mais nada com ele”, afirmou.

I.F.S., ainda afirma ter provas e testemunhas que podem confirmar que o ex-marido estava em casa com o filho e outras pessoas. Ela questiona o fato de o homem alegar que não mora na residência: “Ele diz que é só para guardar ferramentas, mas foi ele quem levou cama, geladeira, e até doei a cama do M., pra ele. Ele vive lá”.

A mulher garante que jamais deixaria o filho sozinho. “Isso é uma mentira absurda. Nunca deixaria meu filho de 7 anos só em casa. Ele sabe disso. Está tentando me prejudicar porque eu decidi seguir minha vida”, concluiu.