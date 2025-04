Representante do governador, Wesley Germiniano realiza entrega de Kits do programa “Mamãe Cheguei” no Cone Sul de RO

O representante do governador Coronel Marcos Rocha no Cone Sul, Wesley Germiniano, a pedido da Gerência Regional da SEAS, acompanhou a entrega de mais de 50 kits do programa “Mamãe Cheguei” no Cone Sul, entre os dias 22 e 25 de abril, beneficiando gestantes dos municípios de Vilhena, Cabixi, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara e Chupinguaia.

O programa tem como objetivo de promover o fortalecimento do vínculo entre a gestante e o bebê, incentivar a realização do pré-natal e reduzir a mortalidade materno-infantil.

Executado pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o programa “Mamãe Cheguei” vem apresentando resultados positivos na região, ao fortalecer o vínculo parental e contribuir diretamente para a redução da mortalidade infantil no estado. Dezenas de mulheres atendidas pelos serviços de assistência social receberam os kits, compostos por itens essenciais ao cuidado com o recém-nascido.

A ação intensifica a importância do cuidado desde a gestação, e os kits são parte de uma iniciativa que visa garantir mais dignidade e segurança às futuras mães rondonienses.

Segundo Germiniano, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, juntamente com secretária da SEAS e primeira-dama, Luana Rocha têm levado bem-estar e qualidade de vida para muitas famílias rondonienses. “O programa ‘Mamãe Cheguei’ fortalece a saúde materno-infantil e leva dignidade às famílias. O governo do estado tem investido em ações para proporcionar melhorias na vida de todos”, salientou.

A gerente regional da SEAS no Cone Sul, Oziane Germiniano, representante da secretária da Seas, Luana Rocha, também enfatizou a relevância da iniciativa, ressaltando o amor e o acolhimento às futuras mães.