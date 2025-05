2º Encontro Turístico do Ferrovia Motoclube é realizado em Guajará-Mirim com apoio da deputada Dra. Taíssa

A cidade de Guajará-Mirim está vivendo dias de celebração e turismo com a realização do 2º Encontro Turístico Ferrovia Motoclube, promovido pelo clube local que leva o nome da histórica ferrovia da região, presidido por Nilton Capixaba, grande organizador.

O evento teve início na sexta-feira (2), e se estendeu até domingo (4) de maio, com entrada totalmente gratuita e aberta a toda a população do Madeira Mamoré.

O encontro reúne motociclistas de diversos municípios do estado, fortalecendo os laços da irmandade sobre duas rodas, além de movimentar o comércio local, a cultura e o turismo da região. A estrutura do evento está montada com zelo e organização para receber tanto os moradores quanto os visitantes, com programação que inclui shows, exposições de motos, confraternizações e momentos de lazer para todas as idades.

O encontro está sendo realizado com o apoio de emenda parlamentar da deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos), destinada através da SETUR – Secretaria de Estado do Turismo. A iniciativa tem como objetivo fomentar o turismo, valorizar a cultura local e impulsionar a economia da cidade de Guajará-Mirim, a Pérola do Mamoré.

“Apoiar um evento como esse é incentivar o crescimento da nossa cidade. O turismo de eventos é uma ferramenta poderosa para movimentar a economia, gerar renda e valorizar nossa identidade cultural”, destacou Dra. Taíssa.

A população está convidada a participar e prestigiar esse grande encontro, que celebra a paixão pelas motocicletas, a união dos motoclubes e o orgulho de ser guajaramirense.