Adolescentes são flagrados furtando produtos nas Lojas Americanas em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada na tarde desta segunda-feira (5) para atender uma ocorrência de furto nas Lojas Americanas, localizada na Rua Geraldo Magela, no centro de Vilhena.

Segundo informações obtidas pela equipe do Extra de Rondônia, os policiais se dirigiram ao local e foram recebidos por uma funcionária do estabelecimento, que relatou o ocorrido.

De acordo com a operadora de loja, dois adolescentes, já conhecidos por praticarem furtos na região, entraram no estabelecimento e começaram a circular pelos corredores de forma suspeita. Atenta ao comportamento e ao histórico dos mesmos, a funcionária observou quando um dos jovens retirou diversos produtos das prateleiras e os escondeu dentro de uma mochila preta.

Quando a dupla tentava deixar a loja sem efetuar o pagamento, a funcionária os abordou ainda na saída e acionou a Polícia Militar pelo número de emergência.

Os adolescentes foram identificados pelas iniciais H., e V., ambos em idade escolar, mas fora do ambiente educacional naquele horário. Indagado o menor H., assumiu ser o idealizador do furto e afirmou que agiu por conta própria, enquanto seu colega, V., apenas o acompanhou, mesmo sabendo da intenção criminosa.

Os produtos subtraídos e recuperados incluem 11 potes de creme de avelã Nutella (140g), um sérum de tratamento capilar (170ml), dois condicionadores TRESemmé (400g e 650ml), além de um creme de tratamento Novex (1kg). Com os menores também foram encontrados dois cartões bancários: um cartão de débito PicPay com H., e um cartão de crédito do Nubank com V., ambos retidos para averiguação.

A loja possui sistema de monitoramento por câmeras, cujas imagens devem reforçar os depoimentos colhidos.

Os menores foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência.