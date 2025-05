ASBAVI encerra participação no Brasileiro Sub-21 com duas vitórias e mira próximo desafio

A equipe da ASBAVI/Sicoobcredisul encerrou neste domingo (4) sua participação no Campeonato Brasileiro de Basquete 3×3 Sub-21, realizado no Rio de Janeiro, com duas vitórias e quatro derrotas.

Entre os dias 2 e 4 de maio, a equipe vilhenense disputou o torneio nacional, que reuniu 23 equipes de todo o país. A ASBAVI foi a única representante da região Norte.

A equipe ficou no grupo F, ao lado do tradicional Flamengo e do Desportivo do Rio Grande do Norte.

Na estreia, na sexta-feira (2), os vilhenenses enfrentaram o Flamengo. Apesar da diferença de experiência entre os atletas, a ASBAVI fez um bom jogo, mas foi superada por 21 a 11. No basquete 3×3, cada cesta dentro do perímetro vale 1 ponto, e fora dele, 2 pontos. A partida termina quando uma das equipes atinge 21 pontos ou ao fim dos 10 minutos regulamentares.

No segundo jogo, contra o Desportivo do Rio Grande do Norte, a equipe vilhenense fez uma partida equilibrada, mas acabou derrotada por 15 a 11, resultado que comprometeu a chance de avançar na competição.

Nas partidas seguintes, a ASBAVI conquistou duas vitórias e sofreu mais uma derrota: venceu o Aeroclube do Rio Grande do Norte por 21 a 20, a APCEF de Sergipe por 21 a 12 e foi superada pelo Olímpico Clube de Belo Horizonte por 21 a 14.

Agora, a equipe volta suas atenções para o próximo Campeonato Brasileiro de Basquete 3×3, na categoria Sub-15, que será realizado também no Rio de Janeiro, entre os dias 3 e 7 de julho, no ginásio do Flamengo.

A ASBAVI agradece aos patrocinadores e apoiadores, e convida crianças e adolescentes de Vilhena a participarem do projeto.

Matrículas abertas pelo site: www.asbavi.com.br