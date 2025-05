Bingo do Dia das Mães acontece neste sábado em Vilhena com prêmio de R$ 2 mil

Com apoio do deputado estadual Luizinho Goebel (PODEMOS), será realizada neste sábado, 10 de maio de 2025, a primeira edição do Bingo do Dia das Mães em Vilhena.

Totalmente gratuito, o evento foi preparado com carinho para homenagear mulheres que dedicam amor, cuidado e força à família e à sociedade: as mães.

A celebração acontecerá no Auditório do Hotel Luiz Eduardo Rover, a partir das 14h, e promete uma tarde especial, com atividades, alegria e reconhecimento. A programação inclui o tradicional bingo, com prêmio de R$ 2 mil para a cartela cheia, sorteios de brindes e um coquetel especial para as participantes.

Um dos momentos mais aguardados será a palestra da convidada Sandra Kurtz, com o tema “A mulher e seu papel na sociedade”, que abordará a importância feminina nas diversas esferas da vida comunitária, promovendo reflexão e valorização da figura materna.

Luizinho Goebel, entusiasta da causa e apoiador de ações sociais que promovem a integração e o bem-estar das famílias rondonienses, reforça a importância de iniciativas como essa para fortalecer laços e celebrar o protagonismo das mães na construção de uma sociedade mais justa e afetiva.

A organização convida todas as mães vilhenenses a participarem dessa tarde inesquecível, repleta de carinho, homenagens e surpresas.