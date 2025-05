Caminhão com retroescavadeira danifica poste e polícia é acionada em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira (5), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações repassadas ao site Extra de Rondônia, um caminhão transportando uma retroescavadeira danificou um poste de iluminação ao enroscar a carga na fiação elétrica.

E., moradora do imóvel em frente ao local do ocorrido, relatou que estava dentro de casa quando ouviu um ruído anormal vindo da rua. Ao sair para verificar, viu um caminhão branco trafegando pela via com a retroescavadeira presa no compartimento de carga. O veículo, no entanto, seguiu seu trajeto sem parar para prestar esclarecimentos.

Após buscas realizadas pela PM, o caminhão trator, modelo Mercedes-Benz 2428, foi localizado na estrada 5, no bairro Embratel. O condutor, identificado como A.G.S., afirmou aos policiais que não percebeu que a retroescavadeira havia tocado a rede elétrica.

A polícia não conseguiu medir a altura da carga, pois a máquina já havia sido desembarcada no momento da abordagem. A equipe técnica da Energisa esteve no local e efetuou os reparos na rede danificada.

Felizmente, ninguém ficou ferido. Os envolvidos foram qualificados e o caso segue registrado para providências.