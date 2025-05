Casa é arrombada durante o dia e criminoso leva até alimentos da geladeira em Vilhena

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em uma residência localizada na Rua Morumbi, no bairro Green Ville, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a equipe policial fez contato com a vítima, que relatou ter saído do imóvel por volta das 11h30 e, ao retornar por volta das 13h, encontrou a casa arrombada.

O criminoso teria pulado o muro lateral, arrombado a janela de blindex do quarto da frente e, possivelmente, aberto a porta dos fundos com uma chave que ficava na própria porta.

Foram furtados um notebook Asus cinza, um notebook Samsung branco, uma caixa de cor creme contendo várias semijoias e até alimentos da geladeira.

A guarnição realizou buscas nas proximidades, mas não encontrou pistas do autor do crime. A ocorrência foi registrada no sistema Siseg.

O perito foi acionado, porém informou que não poderia comparecer, pois estava em atendimento fora da cidade.