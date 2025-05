Comunicação Social da Polícia Militar de Rondônia tem novo diretor

Em solenidade na noite de 30 de abril de 2025, em Porto Velho, foi realizada a passagem de direção da Diretoria de Comunicação Social da Polícia Militar de Rondônia, do tenente coronel PM Renato Acácio Canhoni Suffi ao tenente-coronel PM Cícero Rodrigues da Silva e a entrega da Medalha Mérito da Comunicação Social que visa reconhecer e distinguir, anualmente, personalidades e instituições civis e militares que tenham prestado relevantes serviços e contribuições a comunicação social da Corporação.

O governador de Rondônia, coronel PM Marcos Rocha destacou a parceria entre a Comunicação Social da Polícia Militar e os veículos de comunicação. Trata-se de mais um elo para a propagação de informações sérias e corretas, que garantem à sociedade notícias que realmente afetam a segurança pública. Juntos, a PM e a mídia proporcionam uma troca efetiva de dados, alimentando mais transparência e credibilidade à corporação. Essa sinergia não só fortalece a imagem da Polícia Militar, mas também gera benefícios efetivos à população, que se torna mais esclarecida e informada.

Já o comandante-geral da PM, coronel Regis Braguin, disse se sentir na obrigação de ser o integrador da correspondência entre PM e Imprensa, em uma orientação do governador do Estado e do enaltecimento composto de ter a tropa de tamanha qualidade. E nessa empreitada, assegurou ele, a comunicação se tornou uma estratégia muito importante. Sobre a troca de direção assegurou não que significa uma mudança, mas, sobretudo, uma continuidade em nossa jornada em prol da transparência e da informação na Polícia Militar.

O relacionamento com os meios de comunicação, deste atual comando, visa fortalecer à proximidade com a imprensa local e nacional. Nós não temos o que temer, nós temos que ter a imprensa ao nosso lado e também levar a qualidade das informações para que os veículos de comunicação possam fazer um trabalho de qualidade na divulgação. E isso é a busca da verdade, e é o trabalho social, que é o dever da imprensa do nosso estado de Rondônia e destacou neste contexto, o “perfil dinâmico, versátil, a lealdade, do tenente-coronel PM suffi, que ora deixa o cargo.

Ele citou números de atendimentos feitos pela corporação, no ano passado, foram mais 77 mil pessoas abordadas, mais de 20 mil pessoas foram presas em flagrantes. Mais de duas mil armas apreendidas, mais de 1.100 delinquentes foram retirados das ruas.

O tenente-coronel PM Renato Suffi. em sua despedida agradeceu ao Comandante-Geral, coronel PM Regis Braguin, cuja confiança foi determinante para que chegássemos a esse instante, falou e destacou toda equipe da Diretoria de Comunicação que por duas oportunidades foram fundamentais para que o sucesso de seu comando fosse visto e cada vez mais aprimorado para se ter uma comunicação de excelência junto aos meios de comunicação.

Sobre sua nova missão ele explicou que a recebe com profunda honra e humildade. A confiança do governador me deixa feliz, e “a minha intenção é levar a Brasília os pilares que regem a excelência desta corporação”. E é claro não posso deixar de agradecer a cada um dos que se esforçaram e se dedicaram conosco durante minha segunda passagem pela Dcoms.

Ele agradeceu ao governador coronel PM Marcos Rocha, pela missão que lhe foi confiada e por apoiar esse novo ciclo que inicia. A imprensa rondoniense, disse Suffi, deixo minha profunda gratidão. “A imprensa tem o papel fundamental na guerra contra o mal e, venceremos juntos”. Agradeceu à família – esposa e filha – e disse estarem juntos em mais uma missão; árdua, sim, mas cheia de propósito. “Sigo agora para Brasília para chefiar o Escritório de Representação Institucional, representando a PM junto aos poderes federais.

Elogio

Durante sua segunda passagem pela DCOMS, o Tenente-Coronel liderou uma reforma estrutural inédita nas instalações da Diretoria, promovendo a requalificação dos espaços e proporcionando melhores condições de trabalho à sua equipe, sem comprometer a qualidade e celeridade das entregas institucionais.

Sob sua liderança, a DCOMS organizou e executou com esmero diversas solenidades militares, tanto no interior do Estado quanto na Capital, elevando o padrão cerimonial de passagens de comando, formaturas e entregas de obras. Seu trabalho de padronização e organização de eventos resgatou o espírito de corpo e fortaleceu a imagem da PMRO junto à sociedade.

O Tenente-Coronel também foi idealizador e executor do maior evento cívico-militar recente, O ANIVERSÁRIO DE 49 ANOS DA PMRO, unificando diversas instituições e promovendo um grande civismo, integração e cultura. Em paralelo, criou e coordenou o 1º Encontro de Casais da PMRO, promovendo o fortalecimento das famílias policiais militares, com mais de 350 casais participando das palestras e confraternizações.

Outro grande marco de sua gestão foi a criação do manual de mídias sociais da Corporação, além da coordenadoria da 1ª Reunião de Comando da nova gestão, e a organização de materiais de divulgação como copos, chaveiros, camisetas, entre outros. Sua proposta de reformulação da identidade visual das viaturas operacionais será um legado duradouro para a instituição.

Em sua jornada administrativa, também foi responsável pela alteração do Decreto da Medalha Forte do Príncipe da Beira, criando novos graus para a comenda, além da normatização das placas de inauguração de obras, promovendo padronização e valorização das entregas institucionais.

A nova versão do Regulamento de Uniformes da PMRO é mais uma de suas importantes contribuições.

Diante de sua trajetória exemplar, o Comando da PMRO expressa seu profundo reconhecimento e apreço ao Tenente-Coronel Renato Acácio Canhoni Suffi, desejando-lhe sucesso pleno nesta nova missão, ciente de que sua competência, seriedade e espírito público continuarão a honrar e elevar o nome da Polícia Militar de Rondônia.

Novo diretor

Ao ser nomeado para o cargo de Diretor de Comunicação Social da Polícia Militar o tenente-coronel Cícero Rodrigues da Silva, estava servindo no cargo de Comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, Batalhão Belmont, em Porto Velho. Foi promovido ao posto atual em 25 de agosto de 2022. Nascido em 10 de agosto de 1977, na cidade de Santo Inácio – Paraná. Incorporou às fileiras da corporação em 20 de dezembro de 2002, oriundo do curso de formação básica de soldado da PMRO, sediado na cidade de Cacoal – Rondônia.

Licenciado em Letras Inglês pela Universidade Federal de Rondônia, bacharel em Segurança Pública, pós-graduado em Direitos Humanos e Segurança Pública e especialista em gestão Pública também pela UNIR.

Medalha

Na mesma solenidade a Polícia Militar concedeu a Medalha de Mérito da Comunicação Social a jornalistas, empresários, comunicadores, diretores de veículos, influenciadores digitais, “soldados da verdade”. Esta parceria não é estratégica, ela é vital. A PM de Rondônia e a imprensa são mais fortes juntas. Porque juntas, representam a verdade e a verdade, sempre vencerá o medo, a dúvida e o mal. Também foram agraciados, policiais militares da ativa e da reserva, servidores dos poderes federal, estadual e municipal que muito contribuíram para levar ao conhecimento público as ações da Polícia Militar.

Homenagem

“Permitam-se reservar um momento especial deste pronunciamento para falar de um nome que, para muitos, já deveria estar escrito nos anais da história da Polícia Militar de Rondônia”, disse o tenente-coronel PM Renato Suffi, se referindo ao jornalista Lenilson de Sousa Guedes que há mais de 40 anos, carrega nas mãos décadas de dedicação ininterrupta à corporação. Lenilson carrega a memória viva da Polícia Militar.

Suffi, se referindo ao jornalista disse que ele possui todos os atributos que definem um verdadeiro oficial: respeito, lealdade, honra, inteligência, senso de missão e espírito público. Presenciou todos os comandantes-gerais, acompanhou a transformação da corporação, foi testemunha da evolução da nossa imagem institucional, do surgimento da Dcoms, da era digital, das crises e conquistas. “Ele viu a história acontecer – e mais que isso ajudou a escrevê-la”.

Segundo o tenente-coronel PM Suffi, o homenageado conhece cada detalhe dos bastidores da comunicação, entende os tempos e os silêncios da instituição, sabe o que deve ser dito e o que deve ser resguardado. “Ele é sem dúvidas, um guardião de nossa honra”. A tropa te reconhece. A corporação te reverencia. E eu te agradeço, de pé, pela lealdade inabalável, pela discrição, pela constância e pelo amor silencioso a nossa Polícia Militar.

Que esse reconhecimento sirva para que todos saibam: há heróis que não marcham em forma, mas caminham ao nosso lado todos os dias – firmes, fiéis e incansáveis. “A nossa história jamais será contada sem você”, finalizou Renato Suffi.