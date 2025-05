Fios de internet soltos provocam acidente com motociclista em Vilhena

Nesta segunda-feira (5) a Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para atender uma ocorrência de acidente na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a equipe policial constatou que a condutora de uma motoneta Honda Biz vermelha, identificada como R., trafegava pela via no sentido Avenida Perimetral, quando se deparou com fios pendurados sobre a pista. Os cabos enroscaram em sua barriga, provocando sua queda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Regional, onde ela foi atendida com escoriações nos braços e pernas, permanecendo sob observação médica. Os fios de internet foram cortados e removidos da via por populares.

O veículo sofreu danos na carenagem dianteira e no guidom. O perito foi acionado, mas não pôde comparecer por estar atendendo outra ocorrência fora da cidade.

Após o registro da ocorrência, a motoneta foi entregue a um sobrinho da vítima.