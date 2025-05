PM promove integração com jovens na “1ª Pedalada pela Paz nas Escolas” em Porto Velho

Na tarde desta sexta-feira, 2 de maio de 2025, a Polícia Militar de Rondônia, por meio do 5º Batalhão de Polícia Militar, realizou com grande êxito a primeira edição da Pedalada pela Paz nas Escolas, um evento que promoveu a integração entre estudantes da zona leste de Porto Velho e a corporação militar.

O ponto alto da pedalada foi a chegada ao Skate Park, onde houve grande concentração de público. No local, foram sorteadas oito bicicletas e diversos brindes, além de uma vibrante apresentação do Pelotão Elite do Projeto Polícia Militar na Escola, que emocionou os participantes e reforçou o papel da PM no ambiente escolar.

O evento contou com a presença do Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel Braguim, que ressaltou a importância da iniciativa. “Essa é uma oportunidade ímpar de aproximar a Polícia Militar da comunidade escolar, fortalecendo laços de confiança e incentivando práticas saudáveis e educativas entre os jovens”, destacou o coronel.

A Pedalada pela Paz nas Escolas reforça o compromisso da Polícia Militar com ações preventivas e sociais, promovendo não apenas segurança, mas também cidadania e bem-estar entre crianças, adolescentes e suas famílias.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>