Tradicional almoço de Dia das Mães do Restaurante La Varanda será realizado neste domingo em Vilhena

O Restaurante La Varanda, em Vilhena, realiza neste domingo, 11 de maio, o tradicional almoço especial em comemoração ao Dia das Mães.

A ocasião, que se tornou parte do calendário afetivo da cidade, contará com um cardápio variado, incluindo diversos tipos de carnes, massas e sobremesas à vontade.

Com ambiente acolhedor e gastronomia reconhecida na região, o La Varanda convida as famílias a celebrarem essa data especial com conforto, sabor e atenção aos detalhes.

As reservas antecipadas podem ser feitas pelo WhatsApp: (69) 3322-9423. As vagas são limitadas.