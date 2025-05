Vereadora propõe punição para faltas injustificadas na Câmara de Colorado

Durante a sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (5), a presidente da Câmara de Vereadores de Colorado do Oeste, vereadora Michelly dos Santos Martins, apresentou um Projeto de Resolução que propõe o desconto nos salários de vereadores que faltarem às sessões legislativas sem justificativa.

A proposta foi encaminhada às comissões parlamentares da Casa para análise. Em pronunciamento na tribuna, Michelly explicou os motivos que a levaram a apresentar o projeto, destacando a importância do comprometimento dos parlamentares com suas obrigações institucionais e com a população que os elegeu.

Segundo a vereadora, o objetivo não é impor penalidades, mas assegurar que os vereadores assumam com seriedade o dever de comparecer às sessões. Michelly afirmou que, assim como ocorre com outros servidores, as faltas não justificadas devem resultar em desconto salarial também para os membros do Legislativo.

Ela ainda ressaltou que ausências justificadas, como em casos de licença médica, licença maternidade, participação em missões oficiais ou outras situações previstas em lei, não serão afetadas pela proposta. A medida visa exclusivamente as faltas injustificadas, com o intuito de reforçar o compromisso e a responsabilidade dos vereadores com a comunidade.

O projeto segue em tramitação nas comissões da Câmara e deverá ser apreciado em plenário após a emissão dos pareceres técnicos.