Banda Pancanejo traz show nacional a Vilhena com open bar e ingressos promocionais

Vilhena se prepara para uma noite de muita música e diversão no próximo dia 23 de maio, sexta-feira, com a chegada do show nacional da Banda Pancanejo. A apresentação acontece no Parque de Exposições, reunindo o melhor do forró moderno com influências sertanejas, em um evento que promete lotar o espaço e agitar o público da região.

Além da banda principal, o evento contará com apresentações dos artistas Vinicius Dutra, Miller, Meire Cambiachi e Verine, em uma noite que promete ser recheada de música boa e muita energia.

Um dos grandes atrativos do evento é o open bar de cerveja Skol, que será servido das 20h às 21h30, dando início à festa com muito alto astral. A promoção é válida para todos os participantes, independentemente da área escolhida.

A organização lançou um lote promocional para a área VIP no valor de R$ 69,99, com vagas limitadas. Após o encerramento deste lote, os ingressos passam a ser vendidos nos seguintes valores: R$ 79,99 para pista de dança e R$ 99,99 para VIP Premium.

Outro destaque importante é o desconto para estudantes, que poderão adquirir seus ingressos com valor reduzido mediante apresentação da carteirinha estudantil no ato da compra.

As reservas podem ser feitas pelo telefone (69) 99200-3905, e os ingressos já estão disponíveis para compra antecipada. O evento é realizado pela Labajos Shows, com apoio de empresas locais como Cone Sul FM, Extra de Rondônia, Park Shopping Vilhena, Tereré & Cia, e cobertura completa da WR Cobertura do Evento.

Com estrutura completa, atrações de peso e preços acessíveis, o show da Banda Pancanejo promete entrar para a história de Vilhena como uma das maiores festas do ano. A recomendação é garantir o ingresso o quanto antes, especialmente os do lote promocional.