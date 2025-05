Brasil vai exportar pescados para Austrália

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou que as autoridades sanitárias da Austrália autorizaram a exportação de pescado de origem extrativa do Brasil.

De acordo com o Mapa, a abertura do mercado australiano representa oportunidade estratégica para os exportadores nacionais, especialmente na comercialização de atum, pescada, lagosta e corvina, entre outras espécies de elevado valor agregado.

Segundo o ministério, apenas em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 400 milhões em pescados

“Com a autorização, o agronegócio brasileiro alcança a 57ª abertura de mercado em 2025, totalizando 357 novas oportunidades de negócio desde o início de 2023”, destacou a pasta.

O governo federal informou que a nova abertura de mercado é fruto do trabalho conjunto do Mapa, do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).