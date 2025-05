Deputada Rosângela Donadon promove tradicional festa “Mães Amigas” com expectativa de mais de 5 mil pessoas em Vilhena

A deputada estadual Rosângela Donadon realiza neste domingo (11), a partir das 14h, mais uma edição da tradicional festa “Mães Amigas”, em comemoração ao Dia das Mães, em Vilhena.

O evento será realizado na Associação Marcos Donadon, e deve reunir um público estimado em mais de 5 mil pessoas.

Nesta quarta-feira (7), Rosângela visitou a redação do Extra de Rondônia, onde falou sobre a programação e a importância da celebração deste ano.

Em 2025, pela primeira vez, ela organiza o evento sem a presença de seu filho Antônio, que ajudava na organização das festas. “Ele adorava ajudar. Nos últimos eventos estava lá em cima, ajudando a distribuir os prêmios”, relembrou, emocionada.

Com apoio da equipe e visitas pessoais aos bairros para convidar as mães, a deputada reforça que o evento foi planejado com carinho, segurança e responsabilidade. “Estamos preparando tudo com muito profissionalismo”, destacou.

A programação contará com um espaço infantil ampliado, com parque, lanches e distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce, refrigerante, cachorro-quente e picolé para as crianças. Haverá ainda sorteio de diversos prêmios, incluindo 100 bicicletas, 10 camas de casal, 10 camas de solteiro e 20 colchões de solteiro, entre outros.

Entre as autoridades confirmadas estão a primeira-dama do Estado, Luana Rocha, e o chefe da Casa Civil, Luiz Rezende. A presença das famílias reforça o caráter comunitário e acolhedor da celebração.

Rosângela agradeceu a parceria com o site Extra de Rondônia e adiantou que em breve anunciará novos investimentos nas áreas de saúde e infraestrutura, como os R$ 1,4 milhão destinados à Fhemeron e ao Instituto do Rim.