Flamengo joga a vida na Libertadores enquanto Palmeiras tenta garantir vaga nesta quarta

Flamengo e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

No entanto, as equipes carioca e paulista vivem momentos completamente opostos. Enquanto o time de Abel Ferreira lidera com folga o Grupo G, com nove pontos, o Rubro-Negro ocupa apenas a terceira colocação no Grupo C, com quatro pontos somados até aqui.

Com 100% de aproveitamento, o Verdão viaja ao Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño. Nas três primeiras rodadas, a equipe venceu o Sporting Cristal, do Peru, o Bolívar, da Bolívia, e o próprio Cerro. Uma vitória nesta quarta deixa o time com um pé nas oitavas de final da Libertadores.

Já o Mengão encara o Central Córdoba, na Argentina, sob pressão. Após vencer o Deportivo Táchira, da Venezuela, na estreia, o time carioca perdeu para o Córdoba e empatou com a LDU, do Equador. Com quatro pontos, a equipe de Filipe Luís está em terceiro lugar no grupo, atrás do próprio Córdoba, que lidera com sete, e da LDU, que tem cinco.

Cerro Porteño x Palmeiras

O Palmeiras chega embalado após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Mané Garrincha, no último domingo (4), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos três pontos, a torcida comemorou o primeiro gol de Vitor Roque com a camisa alviverde.

Buscando manter o embalo, Abel deve escalar força máxima no Paraguai, com: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Estêvão; Felipe Anderson, Vitor Roque e Facundo Torres.

O Cerro, comandado por Diego Martínez, deve ir a campo com: Gatito Fernández; Alan Benítez, Velázquez, Pérez e Quintana; Viera, Piris da Motta, Torres e Carrizo; Iturbe e Domínguez.

Central Córdoba x Flamengo

Por outro lado, o Flamengo chega ainda mais pressionado após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no último domingo (4), no Mineirão.

Precisando dar uma resposta à torcida, Filipe Luís deve mandar a campo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo (ou Léo Pereira) e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (ou Cebolinha) e Pedro.

O Córdoba, do técnico Omar de Felippe, deve escalar: Alan Aguerre; Santiago Moyano (ou Pillud), Lucas Abascia, Lautaro Rivero e Braian Cufré; Ignacio Galván, Iván Gómez (ou Cristóforo) e José Florentín; Matías Perello, Leonardo Heredia e Luis Angulo.

Outros jogos

Além de Flamengo e Palmeiras, o Bahia também entra em campo nesta quarta-feira, mais cedo, às 19h (de Brasília). Líder do Grupo F — o chamado “grupo da morte” — com sete pontos, o Tricolor de Aço encara o Nacional, do Uruguai, na Arena Fonte Nova, com o objetivo de confirmar a boa fase e encaminhar a classificação.

A rodada ainda terá os seguintes confrontos pela Libertadores: