JAIME BAGATTOLI: Após investir R$ 22 milhões na saúde, senador anuncia mais recursos para especialidades médicas em Vilhena

Após destinar mais de R$ 22 milhões para a saúde de Vilhena, o senador Jaime Bagattoli (PL) anunciou que deverá destinar mais recursos para a saúde do município ainda este ano.

O anúncio ocorreu durante uma visita do senador ao almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Vilhena.

Acompanhado do secretário da Semus, Wagner Borges, Bagattoli acompanhou pessoalmente o resultado da aplicação de suas emendas que garantiram, nos últimos meses, o custeio da pasta, permitindo, por exemplo, a aquisição de medicamentos e insumos para a população e unidades de saúde.

Ainda na ocasião, o senador recebeu, com satisfação, o balanço do mutirão de atendimento e cirurgias com especialistas médicos que aconteceu no município graças a uma emenda do parlamentar.

“Graças ao seu recurso, senador, nós conseguimos zerar a fila de espera de algumas especialidades. Foram mais de 12 mil cirurgias eletivas no município, mas é uma fila que nunca acaba. E agora, com essa nova emenda anunciada pelo senhor, pretendemos contratar mais 14 novos especialistas para atender mensalmente a população”, detalhou o secretário de Saúde.

Para o senador, esse tipo de investimento atende a uma das principais demandas da população de Vilhena e do Cone Sul quando o assunto é saúde pública.

“Ao garantirmos atendimento com especialistas médicos, impedimos que muitos moradores da região precisem se deslocar até outros municípios ou à capital Porto Velho. E é preciso lembrar que muitos pacientes ou não têm condições financeiras ou até mesmo condições clínicas de se deslocarem a outro município. Garantir isso aqui em Vilhena é uma questão de dignidade e de sobrevivência em muitos casos”, declarou o senador.

INVESTIMENTOS

Só nos dois primeiros anos de mandato, Bagattoli já destinou mais de R$ 22 milhões para a saúde de Vilhena. Além do investimento em especialistas médicos, o valor permitiu, por exemplo, a compra completa de um aparelho de ressonância magnética e a aquisição de um ônibus adaptado para o transporte de pacientes.

Entram nessa lista, ainda, recursos para a construção do Centro de Imagem de Vilhena e recursos para a saúde básica e compra de equipamentos, insumos e medicamentos para unidades de saúde.