Preços do suíno caem em abril, mas seguem 20% acima do registrado em 2024

As cotações médias do suíno vivo e da carne registraram leve enfraquecimento em abril na comparação com março, de acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

A queda, embora modesta, está associada à menor demanda por parte da indústria frigorífica no mês.

Apesar disso, o ritmo de comercialização seguiu normal, sem registro de cancelamentos de carga, especialmente nos últimos dias do mês, segundo apontam agentes consultados pelo Cepea.

Valores da carne suína e do suíno vivo

No comparativo anual, os preços da carne suína e do suíno vivo, em abril de 2025, ficaram cerca de 20% acima dos praticados em igual período do ano passado. A valorização reflete um cenário de oferta controlada e demanda aquecida, sobretudo no mercado externo — fatores que vêm sustentando os patamares elevados de preços no setor suinícola.

Sobre o Cepea

O Cepea é parte do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq), unidade da Universidade de São Paulo (USP) e realiza pesquisas sobre a dinâmica de cadeias produtivas e também sobre o funcionamento integrado do agronegócio, o que abrange questões (transversais) de defesa sanitária, políticas comerciais externas e influência de novas tecnologias.