PRF apreende drogas e munições em veículo oficial de saúde em RO

Na terça-feira (6), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rondônia apreendeu aproximadamente 36 kg de entorpecentes e 200 munições de calibre 7.62, de uso restrito para civis no Brasil, durante fiscalização de rotina no KM 101 da BR-425, no município de Guajará-Mirim.

As drogas e os cartuchos estavam sendo transportados em um veículo adesivado com a identificação da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU).

O automóvel, uma caminhonete, era ocupado por duas pessoas: uma mulher de 38 anos e um homem de 36, que se apresentou como servidor da prefeitura. Eles alegaram estar transportando tanques de oxigênio vazios.

No entanto, durante averiguação mais minuciosa, os policiais encontraram duas malas na parte traseira do veículo, contendo aproximadamente 15,75 kg de substância análoga à cloridrato de cocaína e 21 kg de substância análoga à maconha. Também foram localizadas caixas com munições de fuzil.

Os ocupantes foram informados sobre seus direitos constitucionais e conduzidos à delegacia da Polícia Federal de Guajará-Mirim.