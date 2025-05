Sul-Americana: Corinthians precisa vencer dois jogos fora de casa para sobreviver

O Corinthians se complicou na Copa Sul-Americana após empatar em 1 a 1 com o América de Cali, na Neo Química Arena, na noite desta terça-feira (6), pela quarta rodada da fase de grupos. O resultado, o primeiro tropeço sob o comando de Dorival Júnior, deixou o Timão em situação delicada no grupo C, com apenas cinco pontos, na terceira posição.

Memphis marcou para o Corinthians, enquanto Navarro fez o gol dos colombianos. Com o empate, o clube perdeu a chance de ultrapassar o América de Cali, que soma seis pontos e está em segundo lugar. O líder do grupo é o Huracán, com sete pontos, que ainda enfrenta o lanterna Racing nesta rodada.

Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo disputa uma repescagem contra equipes eliminadas da Libertadores.

Para manter viva a chance de classificação, o Corinthians precisará vencer seus dois próximos jogos, ambos fora de casa: contra o Racing, no Uruguai, no próximo dia 15, em Montevidéu, e contra o Huracán, em Buenos Aires, no dia 27.

Fragilidades

Em entrevista coletiva, Dorival Júnior atribuiu o desempenho abaixo do esperado no jogo contra o América de Cali ao calendário apertado do futebol brasileiro e ao cansaço acumulado do elenco.

“Fizemos uma partida que poderíamos ter tido outro rendimento se tivéssemos uma equipe com mais energia. Mas, como vou mudar por completo uma escalação, em um momento decisivo?”, questionou.

O técnico ainda destacou a necessidade de melhorar o desempenho fora de casa. “Temos a obrigação de buscar resultados que não conseguimos alcançar aqui dentro”.

Além do desafio na Sul-Americana, Dorival reconheceu, pela primeira vez desde que assumiu o Corinthians, a necessidade de reforços. “Precisamos de uma ou outra peça. Mas que equipe no Brasil não precisa?”, afirmou

O clube deve buscar novos jogadores na janela de transferências extraordinária de 2 a 10 de junho, priorizando atletas livres ou com contratos próximos do fim, devido à crise financeira do time.

Antes de focar nas próximas rodadas da Sul-Americana, o Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado (10), às 18h30, o Timão enfrenta o Mirassol, no estádio Campos Maia, no interior de São Paulo, pela 8ª rodada, na busca de se aproximar do pelotão de frente na tabela.