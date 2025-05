Vereadores aprovam leis que fortalecem inclusão e acesso ao lazer em Vilhena

Na sessão ordinária desta terça-feira (6), a Câmara de Vereadores de Vilhena aprovou o Projeto de Lei nº 7.087/2025, que assegura às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o direito de entrar e permanecer em qualquer local com seus utensílios pessoais e alimentos para consumo próprio. A proposta é de autoria do vereador Dr. Celso Machado.

De acordo com o parlamentar, o objetivo da lei é garantir os direitos das pessoas com TEA, permitindo o acesso a espaços públicos e privados com itens essenciais para seu bem-estar e autonomia, como alimentos específicos e objetos de uso pessoal. “Esta proposta reconhece que pessoas com TEA precisam ter seus objetos pessoais e seus próprios alimentos por perto, pois isso contribui para seu bem-estar emocional e sensorial em diversos ambientes”, explicou o vereador.

Na mesma sessão, o Legislativo Municipal também aprovou o Projeto de Lei nº 7.152/2025, que cria o programa Cinema na Câmara.

Segundo o autor da proposta, a iniciativa visa proporcionar momentos de lazer às crianças das escolas municipais, com sessões de cinema realizadas na sede do Legislativo. “Muitas famílias não têm condições de levar as crianças ao cinema. Pensando nisso, e também em oferecer momentos de diversão, criamos esse projeto de lei”, destacou Dr. Celso.