Associação Vilhenense de Voleibol é destaque em competição nacional em MT

Primavera do Leste, MT, foi palco de um verdadeiro espetáculo esportivo protagonizado pelas atletas da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV). Assim como a estação que dá nome à cidade, as meninas da AVV floresceram nas quadras mato-grossenses e deixaram uma marca indelével de talento, dedicação e superação.

Durante o mês de abril, com mais de cinco partidas disputadas diariamente, as equipes femininas da AVV demonstraram um desempenho impecável, segundo informações da assessoria. O resultado foi a conquista invicta das categorias sub-14, sub-16 e sub-18, levando Rondônia ao topo do pódio em três finais eletrizantes contra equipes de Cuiabá.

Na decisão do sub-14, a equipe AVV/RD Farma não deu chances ao adversário. Com domínio técnico e emocional, venceu o CEMA por 2 sets a 0, com parciais de 25×8 e 25×20, garantindo o bicampeonato da categoria.

Em seguida, foi a vez da AVV/FAVOO, do sub-16, mostrar sua força. A equipe entrou determinada e superou o MAP com autoridade, aplicando 25×20 no primeiro set e um expressivo 25×11 no segundo, assegurando mais uma medalha de ouro para Rondônia.

O momento mais emocionante veio na final do sub-18 feminino. A equipe AVV/CTDE enfrentou o CIN em uma partida dramática. Após perder o primeiro set por 25×14, as atletas se reestruturaram e buscaram a virada com uma impressionante recuperação: venceram o segundo set por 25×21 e fecharam o tie-break em 15×9, consagrando-se campeãs com garra e espírito coletivo.

O sucesso das equipes femininas da AVV é fruto do trabalho técnico de Ana Emerick e Silvan Freitas, que foram fundamentais no desenvolvimento e condução das atletas ao longo do torneio. A ambos, o reconhecimento pela dedicação e liderança que inspiraram as vitórias dentro e fora de quadra.

Também participaram da competição as equipes masculinas AVV/UNIMED (sub-16) e AVV/SICOOB (sub-18), que, embora não tenham avançado às fases finais, demonstraram potencial e compromisso, sob orientação do técnico Heliomar Gonçalves. O desempenho promissor das equipes masculinas reforça o trabalho sólido da associação e promete bons frutos nas próximas edições.

A campanha vitoriosa da AVV em Mato Grosso vai além das medalhas: representa a força do esporte como ferramenta de transformação e crescimento. A Associação Vilhenense de Voleibol agradece o apoio de todos os patrocinadores, fundamentais para o desenvolvimento do projeto e para a realização de mais uma jornada inesquecível no voleibol brasileiro.

SUB 14 FEMININO SUB 16 FEMININO SUB 18 FEMININO