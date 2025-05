Deputada Rosangela Donadon dá início ao 1º Circuito de Rodeios do Cone Sul

Tem início nesta quinta-feira (8), no município de Cabixi, o tão aguardado 1º Circuito de Rodeios do Cone Sul de Rondônia, uma iniciativa idealizada pela deputada estadual Rosangela Donadon, que atendeu aos pedidos da população e organizou o circuito com o objetivo de valorizar a cultura, promover o lazer e fortalecer as tradições sertanejas dos municípios da região.

A primeira etapa, intitulada “1º Rodeio Sertanejo Cabixi”, acontece de 8 a 11 de maio, com grande expectativa de público e uma programação especial para toda a família. A iniciativa se estenderá por sete municípios do Cone Sul, levando entretenimento, esporte e cultura para milhares de rondonienses.

A grande estrutura montada já chama a atenção dos munícipes, que vêm se manifestando positivamente nas redes sociais e nas ruas. A organização, aliada à qualidade dos serviços oferecidos no evento, tem sido motivo de elogio, refletindo o compromisso da deputada Rosangela Donadon e da SEJUCEL (Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer) com a promoção de eventos culturais que valorizam as raízes do interior do estado.

A deputada comemorou o início do circuito e destacou a importância da ação para o interior de Rondônia:

“Começamos hoje um projeto feito com muito carinho para nossa população. O rodeio faz parte da identidade do povo do Cone Sul, e agora, com esse circuito, vamos celebrar juntos essa tradição que une as famílias e movimenta as cidades”, afirmou a parlamentar.

Rosangela Donadon também fez questão de agradecer ao governador Coronel Marcos Rocha pela liberação do recurso que viabilizou a realização do circuito:

“Sou grata ao governador Marcos Rocha por atender ao nosso pedido e garantir os recursos necessários para que esse sonho se tornasse realidade”, destacou.

O projeto está sendo executado por meio da Associação Flor do Amazonas (AACELFA), entidade responsável pela realização do circuito, com fomento assegurado através da SEJUCEL, reforçando a parceria entre sociedade civil organizada e o poder público na promoção da cultura e do lazer em Rondônia.

Confira o calendário completo do 1º Circuito de Rodeios do Cone Sul:

08 a 11 de maio – Cabixi RO

15 a 18 de maio – Colorado RO

22 a 25 de maio – Cerejeiras

29 de maio a 01 de junho – Pimenteiras

05 a 08 de junho – Corumbiara

19 a 22 de junho – Chupinguaia

03 a 06 de julho – Vilhena

A entrada é totalmente gratuita para toda a população, e cada etapa será marcada por emoção, shows, montarias e momentos inesquecíveis. É o Cone Sul vivendo e celebrando a força da sua cultura com o apoio da deputada Rosangela Donadon, da SEJUCEL, da AACELFA e do Governo do Estado de Rondônia.