Deputado Cássio Gois consolida liderança com trabalho reconhecido na região cafeeira de Rondônia; aponta pesquisa

Nesta quarta-feira (7), uma pesquisa do Instituto Continental na Região cafeeira de Rondônia confirmou o forte apoio ao deputado estadual Cássio Gois (PSD).

O levantamento, realizado em cinco municípios no início de maio, mostra que o parlamentar vem construindo uma trajetória de trabalho reconhecida pela população desde o primeiro dia de mandato.

Com atuação destacada em áreas como agricultura familiar, investimentos em saúde, geração de empregos, infraestrutura e educação, Cássio Gois tem se tornado uma liderança cada vez mais expressiva no parlamento rondoniense. Sua presença constante na região e o diálogo direto com a população têm sido marcas de seu mandato.

Realizada entre 1 e 5 de maio de 2025, a pesquisa ouviu 901 eleitores em municípios estratégicos do estado, com margem de erro de 3,2 pontos percentuais e 95% de confiabilidade. Cássio Gois desponta no primeiro lugar dentre os mais de 20 nomes apontados pela pesquisa.

“Essa pesquisa comprova que o povo valoriza quem trabalha com seriedade e entrega resultados concretos”, afirmou o deputado. “Nosso compromisso com Rondônia só aumenta, porque sabemos que ainda há muito por fazer”, completou Gois.