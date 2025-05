EDITAL DE VENDA DE MADEIRAS 2025 – 3º PELOTÃO AMBIENTAL DE VILHENA

O 3º Pelotão de Polícia Ambiental do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) do Estado de Rondônia com sede em Vilhena, por intermédio da comissão designada pela Portaria nº 3184, de 22 de abril de 2025, torna público o Edital de Leilão para venda de lotes de madeira da espécie itaúba, apreendidas por ocasião de crimes ambientais.

Para participar, a pessoa física ou jurídica deverá acessar o link:

https://drive.google.com/drive/folders/1MUXWzChoM6sKIMJ4XmWfBg0esK-dTWzh e consultar o Edital em Aberto.

Em seguida, deverá baixar, preencher e assinar a proposta, entregando-a no Quartel da Polícia Militar Ambiental, localizado na BR-174, ao lado do Parque Ecológico, no município de Vilhena, juntamente com a Cadastro Técnico Federal (CTF/IBAMA). Os documentos poderão também ser enviados para os e-mails:

bpa.3pel.3cia@pm.ro.gov.br

pmambientalvilhena@gmail.com

Ou, ainda, por meio do WhatsApp:

https://chat.whatsapp.com/LBmbxbTlDKjHfU0clN5iwt

Estão em oferta 08 (oito) lotes de madeira da essência florestal itaúba, desdobrada em lascas/roliços e mourões. Para visualização dos lotes, o interessado deverá se dirigir ao Quartel da Polícia Ambiental de Vilhena e solicitar a visita ao responsável, ou entrar em contato pelo WhatsApp: (69) 9 9960-9080, para agendamento.

O prazo para entrega das propostas será até o dia 28/05/2025, às 12h00, sendo a abertura das propostas e finalização do leilão realizada a partir das 14h30 do mesmo dia.

Todo o recurso arrecadado com a venda dos lotes de madeira será revertido em benfeitorias na ampliação da construção do Quartel da Polícia Ambiental do município de Vilhena, bem como na aquisição de equipamentos para subsidiar os trabalhos de fiscalização da Polícia Ambiental.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>