Ezequiel Neiva anuncia transferência de R$ 6,7 milhões do Governo para Saúde de Vilhena

O Governo de Rondônia oficializou na última quarta-feira (7) o repasse no valor de R$ 6,7 milhões para custeio da saúde pública no município de Vilhena.

O valor já foi depositado na conta da prefeitura do município e será transferido mensalmente, por meio da modalidade fundo a fundo, para garantir o pleno funcionamento do Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira.

A transição da gestão de serviços de saúde em Vilhena foi oficialmente pactuada em abril, durante reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). Durante esse período, o Estado assumirá integralmente os custos das ações e serviços prestados nas unidades de saúde, garantindo a continuidade e a ampliação da assistência hospitalar e ambulatorial de média e alta complexidade para milhares de pacientes do Cone Sul do Estado.

O recurso foi agilizado após articulação do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) junto ao governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), que atendeu à solicitação para reforçar a estrutura de atendimento médico-hospitalar na cidade.

Essa é mais uma conquista para a população de Vilhena. Agradeço ao governador Marcos Rocha por atender ao nosso pedido juntamente ao prefeito Delegado Flori (Podemos) e garantir esse repasse mensal, que assegura o funcionamento pleno do Hospital Regional. Com esse apoio, conseguimos ampliar o atendimento, fortalecer a rede de saúde e oferecer mais dignidade e bem-estar à nossa gente", destacou o deputado Ezequiel Neiva.

O Hospital Regional de Vilhena não atende apenas a população local, mas também recebe pacientes dos municípios vizinhos, como Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara, Chupinguaia, Colorado do Oeste e Pimenteiras do Oeste. “A busca por atendimentos de média e alta complexidade por moradores de toda região do Cone Sul acaba sobrecarregando a unidade de saúde e elevando significativamente os custos para a prefeitura de Vilhena, que, por sua vez, enfrentava dificuldades para direcionar recursos a outras áreas essenciais. Com a formalização do pacto, o Governo do Estado passou a contribuir diretamente para solucionar esse gargalo, ampliando o acesso aos serviços de saúde e beneficiando toda a região”, afirmou Ezequiel Neiva.

Para o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil), o empenho do parlamentar estadual tem sido fundamental para o avanço da saúde na região. O deputado Ezequiel Neiva tem se destacado como um grande aliado da saúde em Vilhena. Com essa iniciativa em conjunto com o Governo do Estado, ele fortalece a rede de atendimento no município e assegura que a população tenha acesso rápido e eficiente aos serviços de saúde, ressaltou.

O investimento estadual, que inclui o custeio de leitos de UTI Adulto, UTI Neonatal e serviços de hemodiálise, ultrapassa R$ 100 milhões por ano. Esse processo está regulamentado por um Termo de Cooperação entre a Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), que define as responsabilidades técnicas, patrimoniais e operacionais de cada parte.