Prefeitura de Chupinguaia realiza ação itinerante em parceria com “Projeto Rondônia Cidadã” e oferece atendimentos médicos no distrito de Novo Plano

A Prefeitura de Chupinguaia, sob a liderança do prefeito Dr. Wesley Araújo (PP) e do vice-prefeito Eliezer Paraíso (PSD), em parceria com o programa Rondônia Cidadã, promove neste final de semana a primeira edição do projeto “Prefeitura Cuidando da Gente”.

A iniciativa tem como objetivo aproximar a administração pública da população, levando serviços essenciais diretamente às comunidades, com foco na melhoria da qualidade de vida.

A ação será realizada nos dias 10 e 11 de maio, na Escola Cleberson Dias Meireles, localizada no distrito de Novo Plano, e atenderá os moradores da região. O evento acontecerá no sábado (10), das 8h às 15h, e continuará no domingo (11), das 8h às 12h.

O projeto disponibiliza uma série de serviços gratuitos e essenciais à população, como atendimentos médicos, vacinação, exames laboratoriais e ações de saúde preventiva — incluindo coleta de exame preventivo do câncer de colo do útero, prevenção do câncer bucal e testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites. Também serão oferecidos serviços de emissão de documentos, como carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho digital.

Outros serviços incluem corte de cabelo, manicure, entrega de medicamentos, orientações jurídicas, atendimento psicossocial, pesagem do Bolsa Família e facilitação de parcelamento de IPTU e contas de água. Para fomentar a geração de empregos, haverá ainda um Feirão de Emprego com a participação da empresa Minerva Foods.

O programa Rondônia Cidadã, parceiro da ação, visa ampliar o acesso da população a serviços básicos de saúde, educação, assistência social e outros atendimentos fundamentais. A presença de diversos secretários municipais reforça o compromisso de um governo mais próximo da comunidade.

O prefeito Dr. Wesley Araújo destacou a importância da ação como parte do cumprimento das promessas de campanha e reafirmou o compromisso de sua gestão com a qualidade de vida da população. “Esse é um marco do nosso governo, pois estamos levando atendimentos de saúde, assistência social e outros serviços essenciais diretamente para quem mais precisa”, afirmou o prefeito ao Extra de Rondônia.

O evento representa uma grande oportunidade para os moradores de Novo Plano e região, que poderão acessar diversos serviços e atendimentos de qualidade em um único local, de forma prática e gratuita.