Semtran reestrutura rotas do transporte coletivo urbano para atender idosos e aposentados de Vilhena

Com o objetivo de promover melhorias no sistema de transporte coletivo urbano de Vilhena, a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran), em conjunto com Urban Express, empresa responsável pela operação do serviço no município, definiu nesta quinta-feira (8), pela implementação de duas novas linhas para atender idosos e aposentado.

O serviço de transporte coletivo urbano foi retomado no dia 2 de maio, com operação inicial em sete rotas. No entanto, após uma reunião entre a Semtran e representantes da Urban Express, ficou definida a ampliação do atendimento com a inclusão de mais duas linhas, visando facilitar o deslocamento de idosos até a região central da cidade.

De acordo com o secretário da Semtran, Rogério Dias, a inclusão das novas rotas atende a uma solicitação feita pelos próprios idosos. “Nosso objetivo é aprimorar o atendimento do transporte coletivo para esse público. As duas novas linhas contam com horários diferenciados de ida e volta, pensados especialmente para atender às necessidades da terceira idade”,explicou.

Conforme o novo cronograma, as rotas destinadas à terceira idade incluem a Linha 10i, com partidas previstas em dois horários. A primeira saída será às 7h, partindo da Cohab, passando pelo Centro e seguindo até o bairro União, com retorno previsto para às 8h15.

A segunda rota é a Linha 12i, que seguirá o itinerário Bairro Alvorada, Centro e Maria Moura, com saída prevista para às 11h, saindo do Maria Moura, passando pelo Centro e chegando até o bairro Alvorada, às 12h.

Confira as novas linhas pelo link a seguir: https://drive.google.com/drive/folders/10OAY9IHeewDFXw_Kg2BmptwFOW-LBVdR?usp=sharing ou veja abaixo.

L-10 – União x Cohab (via Centro)

L-10i – União x Cohab (3ª Idade)

L-12 – Alvorada x Maria Moura (via Centro)

L-12i – Alvorada x Maria Moura (3ª Idade)

L-14 – setor 13 x Parque Ecológico (via Centro)

L-16 – Vila Operária x Ifro (via Bairro Orleans)

L-18 – Barão III x Cidade Nova (via Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes)

L-20 – Cidade Nova x Barão III (via Avenida Presidente Nasser)

L-22 – Bairro Praças de Vilhena x Ifro (via Cristo Rei)