VÍDEO: Colisão entre motos deixa mulher ferida com suspeita de fratura em Vilhena

Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na tarde desta quinta-feira (8), no cruzamento da Avenida Major Amarante com a Rua Osvaldo Cruz, no centro de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia no local, a condutora de uma motoneta Honda Biz seguia pela Major Amarante, sentido Porto Velho, quando, ao chegar no cruzamento com a Rua Osvaldo Cruz, foi atingida por um mototaxista que trafegava na mesma direção.

Com o impacto, a condutora da motoneta caiu e sofreu suspeita de fratura em um dos braços e em um dedo da mão. Já o mototaxista teve apenas escoriações leves.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada, isolou a área para os trabalhos periciais e, em seguida, registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.

