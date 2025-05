Adolescente é flagrado pilotando motoneta em alta velocidade em Vilhena; mãe autorizou uso para ir ao mercado

No começo da tarde deste domingo (11), uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar realizava patrulhamento tático de rotina pela Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, quando avistou um jovem conduzindo uma motoneta Honda POP 110 com placa do estado do Acre, em alta velocidade.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, o condutor trafegava acima do limite permitido para a via, o que motivou os militares a tentarem a abordagem. Mesmo com o uso de sinais sonoros e luminosos da viatura, o piloto só parou várias quadras adiante.

Durante a abordagem, foi constatado que o condutor não apresentava sinais de embriaguez e, por isso, não foi convidado a realizar o teste do etilômetro. No entanto, ao ser questionado, o jovem informou de maneira espontânea que era menor de idade e que teria recebido autorização da própria mãe para utilizar o veículo com a finalidade de comprar condimentos para o preparo do almoço.

Após a lavratura do Auto de Infração de Trânsito, a motoneta foi entregue a um condutor habilitado, conforme determina a legislação vigente.

A equipe policial também entrou em contato com a mãe do adolescente, que confirmou a versão apresentada pelo filho. Ela reconheceu a atitude inadequada e o risco que representou para o menor.

Diante dos fatos, a mulher foi informada de seus direitos constitucionais e optou pela assinatura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer em audiência junto à autoridade judiciária.

O caso segue agora para apreciação do Poder Judiciário, que deverá avaliar as medidas cabíveis.