Ao EXTRA, Adailton Fúria confirma pré-candidatura ao Governo e garante intensificar visitas a municípios de RO

O prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), confirmou com exclusividade ao site Extra de Rondônia que é pré-candidato ao Governo de Rondônia nas eleições de 2026.

A decisão reforça os rumores que já circulavam nos bastidores políticos do estado e posiciona Fúria como um dos nomes de destaque na corrida ao Palácio Rio Madeira.

Reeleito em 2024 com expressiva votação — mais de 80% dos votos válidos — Fúria se consolidou como uma das principais lideranças políticas de Rondônia. Sua gestão à frente da Prefeitura de Cacoal tem recebido apoio popular e reconhecimento em diversas áreas, o que impulsiona sua nova jornada em busca do cargo máximo do Executivo estadual.

Ao Extra de Rondônia, o prefeito afirmou que sua decisão foi tomada após ouvir aliados políticos, representantes de movimentos sociais e lideranças comunitárias de diferentes regiões do estado. Filiado ao PSD, partido comandado em Rondônia por Expedito Júnior, Fúria deve disputar espaço com outros nomes de expressão que também pretendem concorrer ao cargo em 2026.

Com uma trajetória política que inclui mandatos como vereador de Cacoal, deputado estadual e duas gestões como prefeito, Adailton Fúria aposta em sua experiência administrativa e no apoio popular para viabilizar sua candidatura ao governo estadual. Segundo ele, o objetivo é ampliar o modelo de gestão adotado em Cacoal para todo o estado, com foco em áreas como saúde, infraestrutura e geração de empregos.

A confirmação da pré-candidatura deve intensificar as movimentações políticas no cenário rondoniense, com o PSD se articulando para fortalecer seu projeto eleitoral. Fúria disse que, nas próximas semanas, deve intensificar visitas a outros municípios e reunir-se com lideranças partidárias para definir os próximos passos de sua pré-campanha