Briga de casal termina com mulher presa por agressão no bairro Cidade Verde II em Vilhena

Na madrugada deste sábado (10), uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via Central de Operações para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Cidade Verde II, em Vilhena. A denúncia relatava uma possível briga de casal em uma residência da região.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pelo casal que afirmaram manter uma união estável há cerca de 14 anos. Ambos relataram que o relacionamento vinha sendo conturbado nos últimos tempos, devido a um episódio anterior de infidelidade.

Segundo o depoimento do marido, naquela noite ele e a esposa participaram de um encontro na casa de uma amiga em comum, onde consumiram bebidas alcoólicas. Ainda nesse ambiente, a esposa teria iniciado agressões físicas contra ele. Posteriormente, ao retornarem para a residência em que vivem, as agressões teriam continuado, levando o marido a pular o portão da casa para se afastar da companheira e acionar a polícia, alegando temer por sua integridade física.

Questionada pela guarnição, a mulher afirmou que as agressões foram mútuas, mas o marido negou ter revidado. No momento da chegada da PM, ambos estavam calmos, e não havia confronto em andamento.

Durante a averiguação, constatou-se que mulher não apresentava lesões aparentes, enquanto o marido tinha arranhões no rosto e no braço direito.

Diante da materialidade apresentada e do relato da vítima, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, com base no artigo 129, §9º, do Código Penal, combinado com o artigo 7º, inciso I, da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).

O casal foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão.