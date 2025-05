DETRAN: diretor de RO cita ações de segurança, aborda acidentes com bicicletas elétricas e explica viagem internacional

Em entrevista concedida ao Extra de Rondônia nesta semana, o diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) de Rondônia, Sandro Rocha, destacou os avanços da autarquia nos últimos 11 meses, a aproximação com a população e o compromisso com a modernização dos serviços.

Segundo ele, diversas ações foram implementadas para tornar o trânsito mais seguro e humanizado, atendendo à orientação do governador Marcos Rocha.

Sandro ressaltou a ampliação de ações educativas nas escolas e empresas de todo o estado, além da entrega de novos veículos, reformas em Ciretrans e treinamentos técnicos. “Aumentamos as ações de educação no trânsito, principalmente com foco nos futuros condutores”, afirmou.

Entre os avanços estruturais, ele citou os convênios com prefeituras para melhorias na sinalização viária. “No ano passado, foram seis convênios. Neste ano, já são 24 projetos em andamento, garantindo mais segurança nas vias urbanas”, detalhou.

Sobre a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o diretor informou que Rondônia hoje tem um dos processos mais rápidos do país, com tempo médio de 30 minutos. Ele também anunciou o retorno da CNH Social, com abertura de edital prevista para o dia 30 de maio. Serão disponibilizadas 1.500 vagas para pessoas inscritas no CadÚnico, com renda familiar de até dois salários mínimos.

Questionado sobre críticas a uma viagem internacional de 8 a 18 de maio, Sandro esclareceu que a ida à Europa visa participar de um evento técnico ao lado de representantes de 17 Detrans e da Senatran. O evento acontece na Estônia, Finlândia e Suécia — países referência em tecnologias digitais no trânsito. “Todas as viagens que faço têm o objetivo de trazer melhorias ao serviço público. Já estamos aplicando tecnologias inspiradas nessas experiências”, explicou.

Ele também abordou a preocupação crescente com os acidentes envolvendo bicicletas elétricas e discutiu a necessidade de uma regulamentação nacional. “Estamos articulando com a Senatran e a AND (Associação Nacional dos Detrans) para propor leis que assegurem regras claras sobre o uso desses veículos, sem prejudicar quem precisa deles”, disse.

Ao final, Sandro reforçou que a gestão está pautada pela seriedade e pelo compromisso com a população. “Os resultados falam por si. Quem conhece o nosso trabalho sabe do esforço para fazer do DETRAN uma instituição mais eficiente e respeitosa”, concluiu.