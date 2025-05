Golpista usa nome de policial militar para aplicar golpes em Vilhena

Na tarde deste domingo (11), uma mulher de 54 anos, moradora de Vilhena, por pouco não caiu em um golpe de estelionato ao tentar alugar uma casa no bairro Jardim Eldorado.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima viu uma publicação no Facebook anunciando uma casa para alugar e, interessada, entrou em contato com a pessoa que fez a postagem. A suposta anunciante afirmou que o imóvel pertencia ao tio dela e repassou o número de WhatsApp do “proprietário”.

Em contato com o número informado, a vítima conversou com um homem que se apresentou como policial militar e afirmou que estava alugando o imóvel por R$ 500. O golpista disse que havia várias pessoas interessadas e, para garantir a locação, ela deveria fazer um pagamento antecipado via Pix.

Durante as conversas, o homem chegou a enviar fotos da residência e uma imagem de perfil em que aparecia dentro de uma viatura ao lado de outro policial fardado. Ele alegou que estava de plantão no quartel e, por isso, não poderia mostrar o imóvel pessoalmente.

Desconfiada, a mulher resolveu ir até o quartel da Polícia Militar para tentar localizar o suposto proprietário. No local, foi informada de que o policial mencionado por ela não possuía nenhuma casa para alugar. Além disso, um militar que atendeu a ocorrência identificou, de imediato, que o uniforme usado pelo homem na foto do WhatsApp pertencia à Polícia Militar de São Paulo, e não à de Rondônia.

Diante da constatação, o policial entrou em contato com o número do golpista, que rapidamente bloqueou a linha e encerrou qualquer tentativa de comunicação.

ALERTA À POPULAÇÃO

A Polícia Militar orienta que a população fique atenta e não realize pagamentos antecipados sem antes confirmar pessoalmente a veracidade de anúncios, principalmente quando envolvem locações de imóveis ou vendas de produtos pelas redes sociais. Em caso de suspeita, o recomendado é procurar diretamente uma unidade policial para verificar as informações.