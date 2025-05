Motociclistas fogem da PM, causam transtornos no trânsito e acabam presos em Vilhena

Na tarde deste domingo (11), durante patrulhamento de rotina pela Avenida Melvin Jones, nas proximidades da agência do Sicoob, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, uma guarnição da Rádio Patrulha flagrou três motociclistas realizando manobras perigosas e trafegando em alta velocidade.

A situação resultou em uma perseguição pelas ruas da cidade, terminando com a prisão de dois envolvidos.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, os condutores, identificados como L.H.S.D., e V.E.S.F., desobedeceram às ordens de parada mesmo após sinais luminosos e sonoros serem acionados. Eles passaram a fugir em alta velocidade, cometendo diversas infrações de trânsito, como avançar preferenciais, trafegar na contramão e ignorar cones de sinalização de um acidente que estava sendo periciado na rotatória da avenida 1705 com a Perimetral.

A fuga mobilizou outras viaturas da Polícia Militar, que atuaram em conjunto para capturar os suspeitos de forma segura. V.E., que conduzia uma motocicleta Honda CG Titan FAN de cor cinza, acabou caindo ao ser surpreendido pela equipe da P-TRAN. Ele abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi detido poucos metros à frente.

L.H., por sua vez, pilotava uma Honda Start 160, com placa de Cacoal. Ele perdeu o equilíbrio da moto e caiu no cruzamento da Rua 102-10 com a 102-28, no bairro Cidade Verde II. Ambos foram abordados e submetidos voluntariamente ao teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool (0,00mg/l).

Um terceiro motociclista conseguiu escapar e, até o momento, não foi localizado.

Durante a ação, foi identificado também I.P.P., passageiro da moto conduzida por L. Ele caiu no momento do acidente e foi abandonado pelo condutor sem receber socorro. I., estava com um celular azul da marca Samsung e portava R$ 443,00 em dinheiro, valores entregues ao comissariado de plantão.

Os veículos foram removidos ao pátio da CIRETRAN local por conta das infrações cometidas, conforme registros. Os dois envolvidos detidos receberam voz de prisão, tiveram seus direitos lidos e foram apresentados à autoridade judiciária para as providências cabíveis.

PUNIÇÕES LEGAIS

As infrações cometidas pelos condutores são consideradas gravíssimas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e preveem penalidades severas:

Art. 175 – Utilizar-se de veículo para demonstrar manobra perigosa: infração gravíssima, multa de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo.

Art. 191 – Forçar passagem entre veículos em movimento (aplica-se na fuga em alta velocidade e avanço de preferenciais): infração gravíssima com multa multiplicada por 10.

Art. 195 – Desobedecer às ordens emanadas da autoridade de trânsito: infração grave.

Art. 309 – Dirigir veículo pondo em risco a segurança alheia (crime de trânsito): detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Art. 306 – Conduzir veículo sob influência de álcool (embora o teste tenha dado negativo, esse artigo é sempre considerado em abordagens dessa natureza).

Essas penalidades podem ser aplicadas individualmente ou em conjunto, dependendo da análise da autoridade judiciária competente.

A ocorrência destaca mais uma ação rápida da Polícia Militar no combate à imprudência no trânsito e à desobediência às leis de segurança viária.